करौली में जीप पलटी : महिला श्रद्धालु की मौत, 8 लोग घायल, दर्शन कर लौट रहे थे सभी

जानकारी के अनुसार, वृंदावन निवासी ललिता शर्मा अपने परिचितों के साथ कैलादेवी दर्शन के लिए आई थीं। इसके बाद श्रद्धालु करणपुर स्थित माता मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। दर्शन करने के बाद सभी लोग निजी जीप से कैलादेवी की ओर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान करणपुर घाटी पार करने के बाद आशाकी बांच टावर के पास ठाकुर बाबा स्थान के नजदीक एक मोड़ पर जीप अचानक अनियंत्रित हो गई।