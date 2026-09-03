राजस्थान में ‘अजब-गजब’! रेलवे स्टेशन पर बंदर उड़ाता रहा 100-200-500 के नोट, समेटने के लिए दौड़ते रहे पैसेंजर्स, VIDEO VIRAL

राजस्थान के करौली जिले में स्थित प्रसिद्ध श्रीमहावीरजी रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा अनोखा और अजब-गजब नजारा देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को हैरान कर दिया। कोटा से जनशताब्दी ट्रेन में सवार होकर श्रीमहावीरजी स्टेशन पर उतरी एक महिला यात्री के हाथ से बंदर अचानक पर्स छीनकर भाग गया और प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास फुट ओवरब्रिज की टीन शेड पर जा बैठा। इसके बाद बंदर ने पर्स की जिप खोली और उसमें रखे 500, 200 और 100 रुपये के कड़क नोटों को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया।