Karauli Crime : पत्नी की गला दबाकर हत्या मामले में कोर्ट का फैसला, पति को दी उम्रकैद की सजा

एक अन्य न्यूज में करौली जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए करीब 36 लाख 89 हजार 200 रुपए अनुमानित कीमत के अवैध नशीले पदार्थों का पुलिस ने निस्तारण किया है। जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति की निगरानी में रिजर्व पुलिस लाइन में स्मैक, गांजा और प्रतिबंधित नशीली दवाओं को नियमानुसार जलाकर नष्ट किया गया। पुलिस मुख्यालय की एंटी नारकोटिक्स विंग की ओर से प्रदेशभर में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त नशीले पदार्थों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत भरतपुर रेंज के निर्देश पर करौली पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति ने प्रक्रिया पूरी की।