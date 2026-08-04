करौली: सगे भाई ने ही रची थी 50 लाख की चोरी की साजिश, बेटों की सगाई का फायदा उठाकर कराया ‘कांड’, 6 गिरफ्तार

घटना वाली रात 24 जून को श्यामसुंदर शर्मा का परिवार अपने गांव महूं दलालपुर में राधेश्याम के बेटों के लगन-टीका समारोह में शामिल होने गया था। घर में ताला लगा देख, राधेश्याम की साजिश के मुताबिक, उसके शातिर चोर साथियों ने कार से आकर सूने मकान का ताला तोड़ा और चंद घंटों के भीतर 50 लाख रुपए के गहने और नकदी पार कर दिए।