अजमेर में दिनदहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग: चिल्लाने पर भीड़ ने एक आरोपी को पकड़कर पीटा, दूसरा फरार

Ajmer Chain Snatching: अजमेर शहर में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और चेन स्नैचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार शाम को कृष्णगंज थाना क्षेत्र के पॉश इलाके वैशाली नगर में दिनदहाड़े एक महिला से सोने की चेन झपटने का मामला सामने आया है। हालांकि, आसपास मौजूद लोगों और राहगीरों की सतर्कता के कारण एक आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया गया, जबकि उसका दूसरा साथी भीड़ का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।