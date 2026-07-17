राजस्थान में बदमाशों और पुलिस का आमना-सामना: पंजाब बॉर्डर पर पुलिस ने घेरा तो पुल से नीचे कूदे बदमाश, हथियार बरामद

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि फायरिंग की वारदातों में शामिल आरोपी पंजाब सीमा से सटे गांवों में कार से घूम रहे हैं और किसी बड़ी वारदात की फिराक में हैं। सूचना पर सादुलशहर पुलिस, डीएसटी और एजीटीएफ की टीमों ने इलाके में घेराबंदी की। पुलिस ने कार रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी नहीं रुके। घिरते देख वे कार छोड़कर पुल से कूद गए। इन पांचों को पहले सादुलशहर के अस्पताल में उपचार कराया, हालत में सुधार नहीं होने पर यहां जिला अस्पताल में रेफर कर दिया।