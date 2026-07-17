रजिस्ट्री 5 लाख की, सौदा 50 लाख का! श्रीगंगानगर की निजी कॉलोनियों में जमीन खरीद-फरोख्त पर बड़े खुलासे की संभावना

Rajasthan Sri Ganganagar Land Scam: श्रीगंगानगर जिले में निजी कॉलोनियों में भूखंडों की खरीद-फरोख्त को लेकर एक गंभीर सवाल उठ रहा है। कुछ कॉलोनियों में भूखंडों का वास्तविक बाजार मूल्य और रजिस्ट्री में दर्शाई गई कीमत के बीच भारी अंतर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि भूखंडों की बिक्री में खरीदार से 40 से 50 लाख रुपए तक वसूले जाते हैं। लेकिन दस्तावेजों में भूखंड का मूल्य मात्र 5 से 10 लाख रुपए दर्शाया जाता है। इससे न केवल सरकारी राजस्व को चपत लग रही है, बल्कि काले धन के लेन-देन को भी बढ़ावा मिल रहा है।