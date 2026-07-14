श्रीगंगानगर में किशोरी से दरिंदगी मामला : चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में पुलिस, होगा ‘स्पीडी ट्रायल’

जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से 15 के खिलाफ दुष्कर्म और यौन शोषण से जुड़े गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं। मामले में पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने के उद्देश्य से पुलिस 'केस ऑफिसर स्कीम' के तहत कार्रवाई कर रही है। इसके तहत एक नामित अधिकारी अदालत में होने वाली रोजाना की सुनवाई पर नजर रखेगा, सरकारी वकील के साथ समन्वय करेगा और जांच से जुड़े सभी तथ्यों को अभियोजन पक्ष तक समय-समय पर पहुंचाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दोष सिद्ध होने पर आरोपियों के लिए अधिकतम सजा (मौत) की मांग की जाएगी।