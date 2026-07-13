राजस्थान में रिश्तों की आड़ में आतंक की साजिश! शादी का लालच देकर नेटवर्क बनाने की प्लानिंग

Social Media Radicalization: देश में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने और आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए बदना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब नया तरीका अपना रही है। आतंकी संगठन ब्रेन वॉश कर युवकों की भर्ती लगातार जारी है। वहीं अब अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान, पंजाब राज्यों में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने महिलाओं को फंसाने और भर्ती करने के लिए शादी का जाल बिछाने की रणनीति बनाई है। जैश के हैंडलर भारतीय महिलाओं से फोन पर घंटों बातचीत कर उनका ब्रेनवॉश कर रहे हैं। आतंकी संगठनों ने खासकर राजस्थान पर ध्यान केंद्रित किया है।