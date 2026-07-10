Sriganganagar News: खेत में महिला और पुरुष के शव मिले, कई दिन से गांव से लापता थे दोनों पड़ोसी

सूरतगढ़। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के राजियासर थाना क्षेत्र के करंडू फांटा के पास खेत में शुक्रवार को एक महिला और पुरुष के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर राजियासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से पानी की बोतल, कीटनाशक की पुड़िया तथा दोनों के आधार कार्ड बरामद किए । आधार कार्ड के आधार पर मृतकों की पहचान हरियाणा के सिरसा जिले के जमाल गांव निवासी 45 वर्षीय कमलेश पुत्र अर्जुन सिंह तथा 35 वर्षीय मोनिका पत्नी राकेश के रूप में हुई।