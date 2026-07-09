राजस्थान: 93 साल की मां को मिला न्याय, बहू-बेटे खाना नहीं देते थे, मारपीट करके घर से निकाला, SDM ने दिया बेदखली का आदेश

अधिकरण ने सिटी पुलिस को भी निर्देश दिए कि वृद्धा के आवासीय मकान से अप्रार्थीगण को तत्काल बेदखल कर मकान का कब्जा लक्ष्मी देवी को सौंपा जाए। पुलिस को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले को वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अपने फैसले में अधिकरण ने कहा कि भारतीय संविधान और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम-2007 के तहत संतान का ये कानूनी और नैतिक दायित्व है कि वह अपने माता-पिता की देखभाल करे। वृद्धावस्था में माता-पिता को असहाय छोड़ना या उन्हें दर-दर भटकने के लिए मजबूर करना कानून और सामाजिक मूल्यों दोनों के खिलाफ है।