भीलवाड़ा: जीजा संग फूल तोड़ने गई थी साली, लौटने के आधे घंटे बाद बेड पर मिली दुर्गा की लाश, पति कालू फंदे से लटका मिला

Bhilwara Couple Death: राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के बरड़ोद गांव में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां अपनी साली और साढ़ू के घर आए एक युवक ने कथित तौर पर मामूली कहासुनी के बाद अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार सुबह जब दोनों के शव एक ही कमरे में मिले, तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पत्नी का शव जहां पलंग (बेड) पर पड़ा मिला, वहीं पति का शव फंदे से लटका हुआ था।