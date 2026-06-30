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भीलवाड़ा

Rajasthan Crime News : ये क्या! प्रधानमंत्री का मुखौटा पहनकर आए चोर, उड़ाए लाखों कीमत के स्मार्टफोन, CCTV Video Viral

भीलवाड़ा के करेड़ा में चोरों ने पहचान छिपाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर मोबाइल दुकान में की लाखों की चोरी। सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
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भीलवाड़ा

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Nakul Devarshi

Jun 30, 2026

Bhilwara Mobile Shop Theft PM Modi Mask Viral Video Police Investigation

प्रधानमंत्री के चहरे का मास्क पहनकर चोरी

राजस्थान के भीलवाड़ा हैरान करने वाली चोरी की वारदात हुई है। यहां अज्ञात शातिर चोरों ने अपनी पहचान छिपाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर एक प्रतिष्ठित मोबाइल शोरूम से लाखों कीमत के 40 से अधिक महंगे स्मार्टफोन चुरा लिए। रविवार-सोमवार मध्य रात्रि को अंजाम दी गई इस चोरी की लाइव सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

छत के रास्ते दुकान में दाखिल, मोबाइल जोन को बनाया निशाना

भीलवाड़ा जिले के करेड़ा कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर स्थित 'मातेश्वरी मोबाइल जोन' में रविवार की देर रात इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान के मालिक लक्ष्मण सैन को इस पूरी घटना की भनक सोमवार सुबह उस वक्त लगी जब उन्होंने रोजाना की तरह अपनी दुकान का शटर खोला।

दुकान के भीतर का नजारा देखकर लक्ष्मण सैन के होश उड़ गए। दुकान के भीतर महंगे स्मार्टफोन्स के खाली डिब्बे और अन्य एसेसरीज पूरी तरह से फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। जब दुकान के ऊपरी हिस्से की जांच की गई, तो पता चला कि अज्ञात चोरों ने सबसे पहले दुकान की छत पर जाने का रास्ता तलाशा और वहां लगी सीढ़ियों के लोहे के गेट का ताला तोड़ दिया।

चोरों ने दुकान के भीतर रखे विभिन्न नामचीन कंपनियों के करीब 30 से 40 नए एंड्रॉइड और आईओएस स्मार्टफोन समेटे और रफूचक्कर हो गए, जिनकी बाजार कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है।

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ 'चेहरा'

करेड़ा कस्बे के व्यापारियों ने पुलिस को बताया कि इन शातिर चोरों ने इसी एक ही रात में केवल एक दुकान नहीं, बल्कि दो अलग-अलग जगहों पर चोरी की कोशिश की थी। मातेश्वरी मोबाइल जोन में सफल चोरी करने के बाद इन बदमाशों ने कस्बे के व्यस्त 'बीज गोदाम चौराहा' स्थित 'सांवरिया मोबाइल' की दुकान को भी अपना निशाना बनाने का प्रयास किया था।

सांवरिया मोबाइल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक अज्ञात व्यक्ति हाथ में लोहे का सरिया लेकर दुकान के शटर के मुख्य ताले को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है।

पीएम मोदी का मुखौटा: सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि सीसीटीवी कैमरे की नजर से बचने और पुलिस पहचान से सुरक्षित रहने के लिए इस चोर ने अपने मुंह पर हूबहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लास्टिक मुखौटा पहन रखा था, ताकि उसकी आंखों और चेहरे का मिलान न हो सके।

    व्यापारियों और ग्रामीणों में भारी रोष

    सुबह जैसे ही बस स्टैंड और बीज गोदाम चौराहे पर चोरों के इस नए तौर-तरीके और लाखों की मोबाइल चोरी की खबर फैली, पूरे करेड़ा कस्बे में सनसनी फैल गई। स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों की भारी भीड़ मातेश्वरी मोबाइल जोन के बाहर जमा हो गई और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की।

    इधर चोरी की पुख्ता सूचना मिलते ही करेड़ा थानाधिकारी पूरण मल मीणा पुलिस जाब्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरी दुकान का निरीक्षण किया। पुलिस ने पीड़ित दुकान मालिक लक्ष्मण सैन की लिखित रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

    कस्बे के व्यापार मंडल ने थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मुख्य बाजारों में पुलिस की रात्रिकालीन गश्त को तुरंत मजबूत करने और चोरों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने की विधिक मांग उठाई है।

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    Published on:

    30 Jun 2026 04:10 pm

    Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Rajasthan Crime News : ये क्या! प्रधानमंत्री का मुखौटा पहनकर आए चोर, उड़ाए लाखों कीमत के स्मार्टफोन, CCTV Video Viral

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