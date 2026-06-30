Rajasthan Crime News : ये क्या! प्रधानमंत्री का मुखौटा पहनकर आए चोर, उड़ाए लाखों कीमत के स्मार्टफोन, CCTV Video Viral

दुकान के भीतर का नजारा देखकर लक्ष्मण सैन के होश उड़ गए। दुकान के भीतर महंगे स्मार्टफोन्स के खाली डिब्बे और अन्य एसेसरीज पूरी तरह से फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। जब दुकान के ऊपरी हिस्से की जांच की गई, तो पता चला कि अज्ञात चोरों ने सबसे पहले दुकान की छत पर जाने का रास्ता तलाशा और वहां लगी सीढ़ियों के लोहे के गेट का ताला तोड़ दिया।