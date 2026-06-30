जयपुर के प्राइवेट कॉलेज में ‘सामूहिक नकल’ का भंडाफोड़, ₹5.50 लाख की थी ‘डील’! कॉलेज संचालक-लेक्चरर समेत 4 अरेस्ट

जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल (RPMC) की परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल कराने और पेपर लीक की एक बहुत बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम (DST) की गुप्त कार्रवाई के बाद जब परीक्षा केंद्र पर आम परीक्षार्थियों को पेपर बांटने में जानबूझकर देरी की गई, तो ग्राउंड फ्लोर और ऊपरी मंजिलों के सैकड़ों छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सेंटर पर जमकर तोड़फोड़ और भारी हंगामा किया, जिसके बाद खोराबीसल थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कॉलेज संचालक, उनके भतीजे और झुंझुनूं के एक प्राइवेट कॉलेज के विभागाध्यक्ष (HOD) व लेक्चरर सहित कुल 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।