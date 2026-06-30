चांदनी रात, किताबें और रोमांच: बच्चों की प्रेरणादायक व जादुई कहानियों का अनोखा संग्रह

बच्चों की कहानियां, हिंदी बाल कहानी, प्रेरणादायक कहानी,
नाम - सुहानी खंडेलवाल, उम्र - 11
जब चारों ओर रात की शांति हो, आसमान में चांद और तारे चमक रहे हों और प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेर रही हो, तब ज्ञान की रोशनी से भरा एक छोटा-सा पल इस चित्र में दिखाई देता है। यह दृश्य हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां प्रकृति और शिक्षा एक साथ मिलकर एक अद्भुत कहानी सुनाते हैं। यह चित्र केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि एक सुंदर संदेश है। इसमें एक बच्चा प्रकृति के शांत वातावरण में बैठकर किताब पढ़ रहा है। उसके चारों ओर हरियाली, पेड़-पौधे और फूल हैं, जो वातावरण को और भी मनमोहक बना रहे हैं। पीछे लगा तंबू किसी यात्रा या रोमांचक अनुभव का संकेत देता है। पास रखा बैग और लालटेन यह बताते हैं कि बच्चा नई जगहों को खोजने और कुछ नया सीखने के लिए तैयार है। चांदनी रात में किताब पढ़ता हुआ बच्चा यह संदेश देता है कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। अगर मन में जिज्ञासा और आगे बढ़ने की इच्छा हो, तो हर जगह ज्ञान प्राप्त करने का अवसर बन जाती है। प्रकृति के बीच पढ़ाई करना मन को शांत करता है और सोचने-समझने की क्षमता को बढ़ाता है।
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नाम - सुमित्रा नंदन द्विवेदी, उम्र - 10 वर्ष
यह एक बहुत ही प्यारे बच्चे की कहानी है, जिसने अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए एक शाम जंगल में कैंपिंग करने का अनोखा फैसला किया। रात का समय था और आसमान में अर्धचंद्राकार चांद के साथ-साथ हजारों टिमटिमाते तारे चमक रहे थे, जो एक अद्भुत नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। पृष्ठभूमि में ऊंचे-ऊंचे पाइन के पेड़ खड़े थे और नीले आसमान में हल्के नीले रंग के बादल तैर रहे थे।छोटा रोहन अपनी बैंगनी रंग की आरामदायक टेंट के प्रवेश द्वार पर बड़े मजे से बैठा हुआ था। उसने हल्के नीले रंग की शर्ट और बैंगनी रंग की पैंट पहनी हुई थी। रोहन के हाथ में एक लाल रंग की किताब थी, जिसे वह बहुत ही एकाग्रता और दिलचस्पी के साथ पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी और प्यारी सी मुस्कान थी, जो दर्शा रही थी कि उसे अपनी पढ़ाई से कितना लगाव है और वह इस शांत माहौल में कितना खुश है। उसके दाईं ओर एक पुराना और सुंदर लालटेन रखा था, जिसकी हल्की पीली रोशनी पूरे परिवेश को रोशन कर रही थी और एक गर्मजोशी भरा माहौल बना रही थी। उसकी बाईं ओर एक हरा स्कूल बैग रखा था, जिससे लग रहा था कि वह अपनी सभी जरूरी चीजें साथ लेकर आया था। टेंट के सामने जमीन पर कुछ लाल रंग के बहुत ही प्यारे फूल खिले हुए थे, जो इस कैंपिंग के नजारे को और भी आकर्षक बना रहे थे। रोहन का यह पल शांति, सुकून और ज्ञान का एक बेहतरीन मिश्रण था।
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नाम - यथार्थ तिवारी, उम्र - 9 वर्ष
गर्मियों की छुट्टियों में आरव अपने माता-पिता के साथ पहाड़ों की सैर पर गया। वहां चारों ओर हरियाली, ऊंचे-ऊंचे पेड़ और ठंडी हवा का सुंदर वातावरण था। रात होने पर उन्होंने एक तंबू लगाया। आसमान में चमकता चांद और टिमटिमाते तारे वातावरण को और भी सुंदर बना रहे थे।आरव को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसने अपने बैग से अपनी प्रिय कहानी की पुस्तक निकाली और लालटेन की रोशनी में पढ़ने लगा। कहानी पढ़ते-पढ़ते उसे ऐसा लगा मानो वह स्वयं उस कहानी का एक पात्र बन गया हो। वह नई-नई बातें सीख रहा था और उसका ज्ञान बढ़ रहा था। कुछ देर बाद उसके माता-पिता भी उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने आरव से पूछा कि वह क्या पढ़ रहा है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहानी सुनानी शुरू की। सभी ने मिलकर उस कहानी का आनंद लिया और उससे मिलने वाली सीख पर चर्चा की। उस रात आरव ने समझा कि किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। वे हमें नई बातें सिखाती हैं, अच्छे संस्कार देती हैं और कल्पनाओं की सुंदर दुनिया से परिचित कराती हैं। तभी से आरव ने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन कुछ समय पुस्तक पढ़ने में अवश्य लगाएगा और अपने मित्रों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।
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नाम - दिव्यांशी चंदोलिया, उम्र - 11 वर्ष
माउंट आबू की वो रात कुछ खास थी। 10 साल का अयान पापा के साथ कैंपिंग पर था। सब सो गए, पर अयान जाग रहा था। उसे डर लगता था - अंधेरे से, जंगल की आवाजों से। पर आज उसने ठान ली थी। दादाजी की पुरानी लालटेन और अपनी फेवरेट किताब 'हीरो बनो' लेकर वह चुपके से टेंट के बाहर आ गया। दरी बिछाई, लालटेन जलाई और खुद से बोला, "अयान, डर के आगे जीत है।" तभी झाड़ियों में कुछ हिला। अयान का दिल जोर से धड़का। लालटेन की पीली रोशनी में उसने देखा - एक नन्हा खरगोश! उसका पैर टूटे कांच में फंसा था। वह दर्द से कांप रहा था, आंखों में आंसू थे। अयान का डर गायब हो गया। उसकी जगह हिम्मत आ गई। उसने किताब बंद की और धीरे से बोला, "डरो मत दोस्त, मैं हूं ना।" कांपते हाथों से उसने कांच निकाला। अपने नए रुमाल से खून पोंछा। बैग से बैंड-एड निकालकर पट्टी बांध दी। खरगोश अब भी डर रहा था। अयान ने उसे अपनी गोद में लेकर सहलाया और अपनी किताब की कहानी सुनाने लगा। थोड़ी देर में खरगोश की आंखें बंद हो गईं - वह आराम से सो गया था। सुबह जब अयान उठा, तो खरगोश जा चुका था। पर दरी पर एक छोटा सा जंगली गुलाब रखा था। अयान समझ गया - असली लालटेन वो नहीं जो हाथ में होती है, असली रोशनी वो होती है जो दिल के अंदर से आती है और दूसरों की मदद करने से जलती है।
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नाम - जीविका शेखावत, उम्र - 13 वर्ष
शहर की भीड़भाड़ से दूर, घने जंगलों के बीच रोहन ने अपना एक छोटा सा टेंट लगाया था। उसे प्रकृति और किताबों से बहुत प्यार था, इसलिए उसने अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए इस शांत जगह को चुना। जैसे ही रात हुई, आसमान में चमकता हुआ आधा चांद और टिमटिमाते सितारे अपनी रोशनी बिखेरने लगे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर देवदार के ऊंचे पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रोहन ने अपने टेंट के बाहर एक लाल चटाई बिछाई और अपनी पसंदीदा कहानियों की किताब लेकर बैठ गया। उसके पास एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी सुनहरी रोशनी उसकी किताब के पन्नों को रोशन कर रही थी। पास ही उसका नीले रंग का बैग रखा था, जिसमें उसका सारा जरूरी सामान था। रोहन कहानियों की दुनिया में इतना खो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी, जो रात के सन्नाटे को और भी रोमांचक बना रही थी। रोहन के लिए यह रात किसी जादू से कम नहीं थी। उसने सीखा कि असली खुशी मोबाइल या टीवी में नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद में शांति से बैठकर एक अच्छी किताब पढ़ने में है। वह रात उसके जीवन की सबसे यादगार रातों में से एक बन गई।
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नाम - सुभिक्षा टेपण, उम्र - 12 वर्ष
रोहन नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था। उसकी गर्मी की छुट्टियां पड़ गई थीं। उसने अपने माता-पिता से कहा कि मुझे अपने बगीचे में एक टेंट बनाना है। उसके माता-पिता ने हां कर दी। तो वह अगले दिन अपने बगीचे में टेंट बनाकर फूल-पत्तियों के बीच बैठ गया। उसे पेड़-पौधों के बीच और फूल-पत्तियों के बीच बैठकर पढ़ना बहुत पसंद था। उसने टेंट के बाहर एक तारपाल बिछाया और अपना बैग खोला, उसमें से एक लालटेन निकाली और एक किताब निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते थोड़ी देर में रात होने वाली थी। जैसे-जैसे रात होने लगी, वैसे-वैसे वह अपने टेंट के अंदर जाकर सोने की व्यवस्था करने लगा। तभी उसने अपनी लालटेन बंद की और अंदर जाकर रख दी। फिर वह अपने बैग को भी अंदर रखकर बादलों के नीचे टेंट के अंदर पेड़-पौधों के बीच सो गया।
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नाम - हितांशी चौबीसा, उम्र - 9 वर्ष
गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही आरव अपने माता-पिता के साथ पहाड़ों की सैर पर गया। वहां चारों ओर हरे-भरे पेड़, रंग-बिरंगे फूल और ठंडी हवा का सुंदर वातावरण था। शाम होने पर उन्होंने जंगल के किनारे एक तंबू लगाया। रात का खाना खाने के बाद आरव ने अपनी पसंदीदा कहानी की किताब निकाली और तंबू के अंदर बैठकर पढ़ने लगा। तंबू के बाहर एक लालटेन जल रही थी, जिसकी हल्की रोशनी चारों ओर फैल रही थी। आसमान में चांद चमक रहा था और उसके आसपास अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। कभी-कभी बादल चांद को ढक लेते, तो वातावरण और भी रहस्यमय लगने लगता। आरव किताब पढ़ते-पढ़ते कहानी की दुनिया में खो गया। तभी उसे बाहर से पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके तंबू से बाहर झांका। उसने देखा कि एक छोटा-सा खरगोश घास पर उछल-कूद कर रहा था। यह देखकर उसकी घबराहट दूर हो गई और वह मुस्कुरा उठा। कुछ देर बाद वह वापस तंबू में आया और अपनी किताब पूरी की। फिर उसने चांद और तारों को निहारते हुए प्रकृति की सुंदरता का आनंद लिया। उस शांत और सुहानी रात में उसे बहुत सुकून मिला। यह रोमांचक अनुभव उसके लिए हमेशा यादगार बन गया, और उसने तय किया कि वह हर साल कैंपिंग करने जरूर आएगा।
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नाम - अंबालाल, उम्र - 11 वर्ष
एक रात राहुल जंगल में लगे तंबू में बैठा था। बाहर चांद और तारे चमक रहे थे। राहुल तंबू में बैठकर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहा था। तंबू में हल्की रोशनी थी, जिससे पढ़ने में मजा आ रहा था। राहुल ने एक लालटेन भी अपने पास रखी थी। पढ़ते-पढ़ते राहुल को बहुत कुछ नया सीखने को मिला। उसने सोचा कि किताबें सचमुच ज्ञान की रोशनी फैलाती हैं।
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नाम - चेतन सोलंकी, उम्र - 8 वर्ष
रात में पहाड़ पर निखिल का गुलाबी टेंट लगा था। आसमान में चांद और बादल थे। सब सो गए, पर निखिल जाग रहा था। उसने लालटेन जलाई और किताब खोली। किताब तारों और जानवरों की थी। बाहर झींगुर बोल रहे थे। तभी एक छोटा खरगोश टेंट के पास आया। निखिल ने उसे प्यार से किताब का चित्र दिखाया। खरगोश कुछ देर देखता रहा, फिर जंगल में भाग गया। निखिल मुस्कुराया। उसे समझ आया कि किताबें और प्रकृति दोनों ही अच्छे दोस्त हैं।
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नाम - आदित्य फौजदार, उम्र - 7 वर्ष
एक बार की बात है, आरव अपने माता-पिता के साथ जंगल में कैंपिंग करने गया। रात को सब सो गए, लेकिन आरव को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने तंबू के बाहर बैठकर किताब पढ़ने लगा। पास में रखी लालटेन की हल्की रोशनी में सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। अचानक उसे लगा कि उसकी किताब के पन्ने अपने-आप पलट रहे हैं। उसने ध्यान से देखा तो एक चमकता हुआ अक्षर किताब से निकलकर आसमान की ओर उड़ गया। आरव हैरान रह गया। तभी बादलों के बीच से चांद मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। चांद ने कहा, "यह साधारण किताब नहीं है। इसमें छिपी कहानियां केवल उन बच्चों को दिखाई देती हैं जो मन लगाकर पढ़ते हैं।" इतना सुनते ही किताब के पन्नों से छोटे-छोटे सितारे निकलने लगे। हर सितारा एक नई कहानी सुनाता था। किसी में समुद्र के नीचे का महल था, तो किसी में उड़ने वाला पेड़। आरव मंत्रमुग्ध होकर उन कहानियों को सुनता रहा। कुछ देर बाद चांद बोला, "अब मुझे जाना होगा। याद रखना, किताबें जादू से भरी होती हैं। जो पढ़ता है, वह बिना कहीं जाए पूरी दुनिया घूम सकता है।" सुबह जब आरव की आंख खुली, तो सब कुछ सामान्य था। उसे लगा कि शायद यह सपना था। लेकिन किताब के अंदर एक चमकता हुआ सितारा बना हुआ था, जो उस अद्भुत रात की याद दिला रहा था।
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नाम - ओबलेश प्रजापत, उम्र - 11 वर्ष
एक बार की बात है, एक छोटा लड़का अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जंगल के पास कैंप लगाने गया। वहां चारों ओर हरियाली थी, ठंडी हवा चल रही थी और रात का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। आसमान में चांद चमक रहा था और तारे टिमटिमा रहे थे। लड़के ने अपने परिवार के साथ एक सुंदर तंबू लगाया। तंबू के बाहर एक चटाई बिछाई गई, जिस पर वह आराम से बैठ गया। उसके पास उसका स्कूल बैग रखा था और एक लालटेन भी जल रही थी, जिससे आसपास रोशनी फैल रही थी। घूमने-फिरने के बाद भी वह लड़का अपनी पढ़ाई नहीं भूला। उसने अपने बैग से किताब निकाली और तंबू के बाहर बैठकर पढ़ने लगा। वह बहुत मेहनती और समझदार था। उसे पता था कि समय बहुत कीमती होता है। अगर हम समय का सही उपयोग करें, तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वह मन लगाकर पढ़ाई करता रहा। कभी वह पाठ पढ़ता, कभी उसे याद करता और कभी अपने आप दोहराता। उसे पढ़ाई करते देखकर उसके माता-पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने उसकी तारीफ की और कहा कि हमें इसी तरह हर काम समय पर करना चाहिए। कुछ देर पढ़ने के बाद लड़के ने अपनी किताब बंद की, लालटेन बुझाई और तंबू के अंदर जाकर सो गया। उस दिन उसने न केवल घूमने का आनंद लिया, बल्कि अपनी पढ़ाई भी पूरी की।
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नाम - सिद्धार्थ सैनी, उम्र - 10 वर्ष
एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा अपने परिवार के साथ जंगल के पास घूमने गया। रात का समय था। आसमान में चांद चमक रहा था और तारे टिमटिमा रहे थे। चारों ओर हरे-भरे पेड़ और ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे ने अपना गुलाबी तंबू लगाया। तंबू के बाहर उसने चटाई बिछाई, अपना बैग रखा और एक लालटेन जला ली। फिर वह अपनी पसंदीदा किताब लेकर बैठ गया। वह बड़े ध्यान से किताब पढ़ने लगा। किताब में बहादुरी और ज्ञान की बातें थीं। चांदनी रात, ठंडी हवा और लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करने का उसे बहुत आनंद आ रहा था।कुछ देर बाद उसके माता-पिता ने पूछा, "तुम खेल क्यों नहीं रहे?" बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, "किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। ये हमें नई बातें सिखाती हैं और अच्छे संस्कार देती हैं।"उस रात बच्चे ने बहुत कुछ सीखा और यह निश्चय किया कि वह रोज पढ़ाई करेगा और नई-नई किताबें पढ़ेगा।
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नाम - भव्यांश बनवाल, उम्र - 12 वर्ष
एक बार की बात है, एक छोटी बच्ची अपने घर के आंगन में रात को किताब पढ़ रही थी। उसके पास एक लालटेन और उसका छोटा बैग रखा था। चांद आसमान में मुस्कुरा रहा था। अचानक उसकी किताब चमकने लगी! किताब के पन्नों से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक छोटी परी प्रकट हुई। परी बोली, "अगर तुम ज्ञान से प्यार करती हो, तो मैं तुम्हें तारों की दुनिया दिखाऊंगी।" बच्ची खुशी से तैयार हो गई। जैसे ही उसने किताब खोली, वह बादलों के ऊपर उड़ने लगी। वहां उसने चमकते तारे, रंग-बिरंगे ग्रह और चांद का महल देखा। चांद के राजा ने उसे एक सुनहरा सितारा भेंट किया और कहा, "जो बच्चा रोज पढ़ता है, उसके सपने आसमान से भी ऊंचे होते हैं।" कुछ देर बाद वह वापस अपने आंगन में आ गई। उसके हाथ में वही सुनहरा सितारा था। तब उसे समझ आया कि किताबें सचमुच जादुई होती हैं, क्योंकि वे हमें नई-नई दुनियाओं की सैर कराती हैं।
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नाम - छवि अग्रवाल, उम्र - 13 वर्ष
गर्मियों की छुट्टियों में आरव अपने परिवार के साथ जंगल के पास कैंपिंग करने गया। रात का समय था। आसमान में चांद चमक रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। आरव अपने टेंट के बाहर बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। पास में लालटेन जल रही थी, जिससे चारों ओर हल्की रोशनी फैल रही थी। अचानक उसकी किताब के पन्ने अपने-आप पलटने लगे। आरव हैरान हो गया। तभी किताब से एक चमकदार परी बाहर निकली। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं ज्ञान परी हूं। जो बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं, मैं उनकी मदद करने आती हूं।" परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और आरव को एक अद्भुत दुनिया में ले गई। वहां पेड़ बोलते थे, फूल गाना गाते थे और बादल बच्चों को कहानियां सुनाते थे। आरव ने वहां बहुत-सी नई बातें सीखीं। उसने जाना कि किताबें हमें नई दुनिया से परिचित कराती हैं और ज्ञान बढ़ाती हैं। कुछ देर बाद परी ने कहा, "अब तुम्हें वापस जाना होगा, लेकिन हमेशा पढ़ाई से दोस्ती बनाए रखना।" इतना कहकर उसने आरव को वापस उसके टेंट के पास पहुंचा दिया। सुबह जब आरव की आंख खुली, तो उसे लगा जैसे वह एक सपना था। लेकिन उसकी किताब में एक सुनहरा पंख रखा हुआ था। उसे समझ आ गया कि वह कोई साधारण सपना नहीं था। उस दिन से आरव रोज मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और ज्ञान के महत्व को कभी नहीं भूला।
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नाम - रिद्धिम अग्रवाल, उम्र - 11 वर्ष
एक बार की बात है, रोहन अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा था। रोहन ने अपना सामान बैग में रख लिया और दोस्तों के साथ निकल पड़ा। रात होने को आई थी, इसलिए उन्होंने गाड़ी रोककर वहीं रात बिताने का फैसला किया।सभी दोस्तों ने अपने-अपने तंबू निकाल लिए और उन्हें तैयार कर लिया। रोहन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वह अपनी सबसे पसंदीदा लाल किताब ले आया था। वह अपना पसंदीदा बैंगनी तंबू लाया था और साथ में एक लालटेन और दरी भी लाया था। सभी दोस्तों ने आग जलाई और खूब मजे किए। रात हो गई थी, इसलिए सभी दोस्त अपने-अपने तंबू में जाकर सो गए।
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नाम - अंशिका जैन, उम्र - 9 वर्ष
एक छोटा लड़का था राजू। उसे पढ़ने और नई-नई जगहें देखने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपने माता-पिता से जंगल में कैम्पिंग करने की जिद की। वह अपने नीले बैग में अपनी पसंद की कई रंग-बिरंगी किताबें लेकर जा रहा था।राजू और उसके मम्मी-पापा ने जंगल में एक गुलाबी रंग का टेंट लगाया। टेंट के पास ही कुछ खिले हुए लाल फूल और ऊंचे-ऊंचे हरे पेड़ थे। जब अंधेरा हुआ, तो राजू ने लाल कवर वाली अपनी किताब निकाली। उसने एक लालटेन जलाई ताकि वह पढ़ सके।
तभी, राजू को एक अजीब-सी आवाज सुनाई दी। उसने किताब से सिर उठाकर देखा। आसमान में चांद की रोशनी में बादल तैर रहे थे। उसकी लालटेन की रोशनी में एक छोटा, चमकदार कीड़ा उड़ता हुआ आया। राजू को बहुत मजा आया। वह फिर से अपनी किताब पढ़ने लगा। जैसे-जैसे वह पढ़ता गया, कहानी जीवंत होती गई। कहानी एक ऐसे जंगल की थी जहां जानवर बोल सकते थे। राजू को लगा जैसे वह खुद उस कहानी का हिस्सा बन गया हो। यह उसके जीवन का सबसे जादुई और यादगार अनुभव था।
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नाम - मानव रघुवंशी, उम्र - 12 वर्ष
मेरी गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ जंगल में कैंपिंग करने गया। हम सबने मिलकर एक बड़ा टेंट लगाया। जैसे ही टेंट तैयार हुआ, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मुझे लगा कि अब टेंट के अंदर पानी आ जाएगा, लेकिन हमारा टेंट बहुत अच्छा था और अंदर एक बूंद भी पानी नहीं आई।
बारिश के कारण बिजली चली गई। सौभाग्य से हमारे पास एक लालटेन थी। मैंने उसे जला लिया और उसकी रोशनी में बैठ गया। मेरे दादाजी ने मुझे चंपक की एक मजेदार कहानी की किताब दी थी। मैं उसे पढ़ने लगा। कहानी में एक बहादुर लड़के की कहानी थी जो हर मुश्किल का सामना करता था। उसे पढ़कर मुझे भी हिम्मत और आत्मविश्वास मिला। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए हम सब अपने-अपने स्लीपिंग बैग में सो गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। यह कैंपिंग मेरे लिए बहुत मजेदार और यादगार रही।
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नाम - दिव्या पालीवाल, उम्र - 10 वर्ष
एक छोटा बच्चा था। उसका नाम प्रेम था। प्रेम सीधा-साधा और भोला-भाला था। एक दिन उसके माता-पिता उसे कश्मीर घुमाने ले गए। प्रेम वहां जाकर बहुत खुश हुआ। वह बहुत-सी जगहों पर घूमा और खूब मजे किए, तब तक रात हो गई। चांदनी रात थी। आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे थे। ठंडी-ठंडी हवाएं चल रही थीं। प्रेम को इस सुहाने मौसम में पढ़ने का मन हुआ। वह अपने टेंट के बाहर चटाई बिछाकर पढ़ने लगा। थोड़ी देर में वह थक गया और अपने टेंट में जाकर सो गया।
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नाम - आराध्य जांगिड़, उम्र - 7 वर्ष
रॉबिन अपना कैंपिंग का सामान लेकर जंगल में कैंपिंग करने गया। वहां उसने अपना टेंट लगाया और अपना सारा सामान लेकर वह बैठ गया। जब रात हुई तो उसे थोड़ी अजीब-अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कि जानवर की आवाज, पत्तों की खड़खड़ाहट। रॉबिन थोड़ा सा डर गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि वह अपने बैग में कुछ किताबें भी लेकर आया है। उसने अपनी लालटेन जलाई और अपनी किताबें निकालकर पढ़ने लगा। पढ़ते-पढ़ते उसे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। जब सुबह उठा, तो उसे बहुत अच्छी नींद के बाद एक अच्छा-सा एहसास हुआ कि रात को जो डर था, वह तो बेवजह का था, और वह सुबह तरोताजा होकर उठा।
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नाम - कन्वी पुरोहित, उम्र - 9 वर्ष
एक बार की बात है, एक छोटी लड़की को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने परिवार के साथ जंगल के पास कैंपिंग करने गई। रात को आसमान में चांद और तारे चमक रहे थे। लड़की अपने तंबू के बाहर चटाई पर बैठ गई और लाल रंग की किताब पढ़ने लगी। उसके पास उसका बैग और एक लालटेन रखी थी। लालटेन की रोशनी में वह बड़े ध्यान से कहानी पढ़ रही थी। चारों ओर शांति थी और ठंडी हवा चल रही थी। सुंदर फूल और पेड़ उस जगह की शोभा बढ़ा रहे थे।
किताब पढ़ते-पढ़ते लड़की ने बहुत-सी नई बातें सीखीं। उसने सोचा कि किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, क्योंकि वे हमें ज्ञान देती हैं और नई दुनिया से परिचित कराती हैं।
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नाम - पल्वित माथुर, उम्र - 7 वर्ष
नानू को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसने अपने माता-पिता के साथ जंगल में कैंपिंग की योजना बनाई। शाम होते ही मैदान में अपना तंबू लगाया।
रात को नानू के माता-पिता तंबू के अंदर आराम कर रहे थे, वह बाहर एक चटाई बिछाकर बैठ गया और रोशनी के लिए एक लालटेन जलाई। बैग में से पसंदीदा कहानियों की किताब निकालकर लालटेन की रोशनी में पढ़ने लगा, तो वह पूरी तरह से कहानी में खो गया। रात के सन्नाटे में केवल नानू की किताब के पन्नों के पलटने की आवाज आ रही थी। प्रकृति की गोद में बैठकर पढ़ना नानू के कैंपिंग के दौरान इस रात को बेहद यादगार बना गया।
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नाम - तमन्ना चौधरी, उम्र - 11 वर्ष
एक दिन चीकू अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने बाहर घूमने गया। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह जंगल में पिकनिक मनाने गया, उसने अपना टेंट हाउस एक पेड़ के नीचे लगाया और अपने बैग में से चटाई निकाली। रात होने पर उसने लालटेन जलाई और किताब निकालकर कहानियां पढ़ने लगा।
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नाम - प्रसून पारीक, उम्र - 9 वर्ष
प्रसून अपनी झोंपड़ी में बैठा किताब पढ़ रहा था। उसके बगीचे में सुंदर-सुंदर फूल खिले थे। रात का समय था। वह अपनी लालटेन जलाकर किताब पढ़ रहा था। उसके पास एक किताबों का बैग था। उसकी झोंपड़ी के आसपास हरे-भरे पेड़ थे। वह किताबें पढ़कर बहुत खुश रहता था।
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नाम - रणदीप, उम्र - 8 वर्ष
एक दिन आरव अपने घर से दूर प्रकृति की गोद में पढ़ने के लिए गया। चारों ओर शांति थी। ठंडी हवा चल रही थी और चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। आरव ने अपनी प्रिय पुस्तक खोली और पढ़ने में खो गया। उसके मन में एक विचार आया, "यदि मेरे पास सच्चा मित्र है, तो वह मेरी पुस्तक है।" यह पुस्तक उसे नई बातें सिखाती, अच्छे संस्कार देती और बड़े सपने देखने की प्रेरणा देती थी। आरव रोज इसी तरह मेहनत करता। उसने कभी समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया। धीरे-धीरे उसकी लगन और परिश्रम ने उसे विद्यालय में विशेष पहचान दिलाई। सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। आरव ने समझ लिया कि सफलता का रहस्य भाग्य में नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन और पुस्तकों से प्रेम में छिपा है। उसने निश्चय किया कि वह जीवन भर सीखता रहेगा और दूसरों को भी शिक्षा का महत्व बताएगा। वास्तव में, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। वे हमें सही रास्ता दिखाती हैं और हमारे सपनों को साकार करने की शक्ति प्रदान करती हैं।
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नाम - जिंकू मोची, उम्र - 7 वर्ष
गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। वीर अपने माता-पिता के साथ जंगल में कैंपिंग करने गया। शाम होते-होते चारों ओर शांति छा गई। आसमान में चांद निकल आया और अंधेरा होने लगा। आसमान में बादल छा गए। कैंपिंग के बाहर आया, वहां उसने एक आसन बिछाकर उस पर बैठ गया और पास में रखे बैग में से किताब निकालकर, लालटेन जलाई और पढ़ने लगा। वह उस किताब में मानो बहादुरी की कहानियां पढ़ने लगा!
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नाम - गौरिक जैन, उम्र - 13 वर्ष
गर्मी की छुट्टियों में आरव अपने माता-पिता के साथ जंगल के पास लगे शिविर में गया। शाम होते-होते उन्होंने एक सुंदर तंबू लगाया। रात का समय था। आसमान में चमकता चांद और टिमटिमाते तारे बहुत सुंदर लग रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों से पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आरव तंबू के बाहर चटाई पर बैठकर अपनी प्रिय कहानी की किताब पढ़ने लगा। उसके पास उसका बैग और एक लालटेन रखी थी, जिससे हल्की रोशनी फैल रही थी। कहानी पढ़ते-पढ़ते वह एक जादुई दुनिया की कल्पना करने लगा, जहां बहादुर बच्चे रोमांचक यात्राएं करते थे। अचानक उसे पास की झाड़ियों से आवाज सुनाई दी। आरव थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि एक छोटा-सा खरगोश रास्ता भटक गया था। आरव ने उसे प्यार से सहलाया और थोड़ी देर बाद उसकी मां खरगोश भी वहां आ गई। दोनों को मिलते देखकर आरव बहुत खुश हुआ। उस रात आरव ने सीखा कि किताबें हमें ज्ञान देती हैं और साहस हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है। वह खुशी-खुशी सो गया और उस यादगार रात को कभी नहीं भूला।
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नाम - नेहल जैन, उम्र - 10 वर्ष
एक रात गौरिक अपने परिवार के साथ जंगल के पास शिविर में गया। उसने सुंदर तंबू लगाया और बाहर चटाई पर बैठ गया। आसमान में चांद चमक रहा था और तारे टिमटिमा रहे थे। आरव लालटेन की रोशनी में अपनी पसंदीदा कहानी की किताब पढ़ रहा था। पास में उसका बैग रखा था और चारों ओर पेड़ और फूल थे। कहानी पढ़ते-पढ़ते वह नई-नई कल्पनाओं में खो गया। उसे समझ आया कि किताबें हमें ज्ञान और मनोरंजन दोनों देती हैं। उस रात गौरिक ने निश्चय किया कि वह रोज पढ़ाई करेगा और अच्छी किताबें पढ़ेगा।
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नाम - ख्यांश खत्री, उम्र - 8 वर्ष
गर्मी की छुट्टियों में रिया अपने परिवार के साथ कैंपिंग करने गई। जंगल के पास उन्होंने एक सुंदर तंबू लगाया। रात होते ही आसमान में चमकते तारे और चांद दिखाई देने लगे। रिया को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वह तंबू के सामने चटाई पर बैठकर लालटेन की रोशनी में अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने लगी। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ आवाज सुनाई दी। वह थोड़ी घबरा गई, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां एक छोटा-सा खरगोश था। उसे देखकर रिया की घबराहट दूर हो गई और वह मुस्कुरा उठी। रिया ने महसूस किया कि प्रकृति के बीच समय बिताना और किताबें पढ़ना कितना आनंददायक होता है। उस रात की याद रिया के मन में हमेशा के लिए बस गई।
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नाम - आदित्य जांगिड़, उम्र - 11 वर्ष
रवि अपने परिवार के साथ जंगल में घूमने गया था। रात को सब लोग तंबू में आराम कर रहे थे। रवि बाहर बैठकर किताब पढ़ रहा था। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो वह डर गया, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वहां एक छोटा-सा खरगोश था। खरगोश के पैर में कांटा चुभा हुआ था। रवि ने धीरे से कंटा निकाला और उसे पानी पिलाया। खरगोश कुछ देर तक उसके पास बैठा रहा। फिर वह उछलता-कूदता जंगल की ओर चला गया। अगली सुबह रवि ने देखा कि तंबू के बाहर रंग-बिरंगे फूल पड़े हुए हैं। उसे समझ नहीं आया कि ये फूल कौन रख गया। तभी उसे वही खरगोश दिखाई दिया। वह कुछ दूर खड़ा था और रवि को देख रहा था। रवि मुस्कुराया। उसे लगा कि खरगोश उसे धन्यवाद कहने आया है। रवि बहुत खुश हुआ। उसने उस दिन सीखा कि जानवर भी प्यार और दया को समझते हैं।
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नाम - तीर्थ कुमावत, उम्र - 12 वर्ष
प्रियांश पढ़-लिखकर एक बड़ा अफसर बनना चाहता था, ताकि मां-बापू को अच्छी जिंदगी दे सके। उसके माता-पिता खेती करते थे। फसल की कटाई के दिनों में पूरा परिवार तंबू लगाकर खेत के पास रहता था। दिन भर वे सभी एक-दूसरे की सहायता करते थे, परंतु प्रियांश की वार्षिक परीक्षा चल रही थी, इसलिए जब सब लोग सो जाते, तो वह अपनी लालटेन और स्कूल बैग लेकर तंबू के बाहर बैठ जाता। वहां उसके साथ चंदा मामा, तारे और घूमते हुए बादल रहते थे। मौसम सुहावना लगता था और वह एकाग्रता से अपना कोर्स पूरा कर रहा था। सुबह उसके पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसके कंधे थपथपाकर बोले, "बेटा, तू बहुत मेहनती है, शाबाश! एक दिन तू अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा।" वह आशीर्वाद देकर खेत पर चले गए और प्रियांश फिर पढ़ने में लीन हो गया।
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नाम - प्रियांश शर्मा, उम्र - 10 वर्ष
एक दिन पिंटू अपने परिवार के साथ पिकनिक पर गया। शाम के समय सबने अपने-अपने तंबू लगाए और फिर खाना खाकर सब सो गए। पिंटू को नींद नहीं आ रही थी, तो वह अपने बैंगनी रंग के तंबू के सामने चटाई बिछाकर बैठ गया। फिर अपने बैग में से एक लाल रंग की किताब निकाली और लालटेन की रोशनी में उसे पढ़ना शुरू किया। फिर अचानक से पिंटू की लालटेन बुझ गई और थोड़ी देर बाद बादलों के बीच से चांद निकला। पिंटू ने सोचा कि यह चांद भी उसकी कहानी सुनना चाहता है, तो फिर उसने चांद की रोशनी को लालटेन बनाकर अपनी कहानी पूरी की।
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नाम - अथर्व गुप्ता, उम्र - 10 वर्ष
चांदनी रात थी। आसमान में टिमटिमाते तारे जैसे किसी कहानी की शुरुआत कर रहे थे। एक छोटे से जंगल के किनारे, एक प्यारे से तंबू के सामने बैठा आरव अपनी लाल किताब खोलकर बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। पास में उसकी छोटी सी लालटेन जल रही थी और उसका बैग उसके साथ चुपचाप बैठा था, जैसे उसकी पढ़ाई का साथी हो। आरव को किताबों से बहुत प्यार था। उस दिन वह अपनी पसंदीदा कहानी पढ़ रहा थाएक बहादुर बच्चे की, जो अंधेरे से नहीं डरता था। पढ़ते-पढ़ते उसने सोचा, "क्यों न मैं भी बहादुर बनूं?" तभी हवा हल्की-सी चली और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। एक पल के लिए उसे डर लगा, लेकिन फिर उसने अपनी किताब को कसकर पकड़ा और मुस्कुराया। उसने समझ लिया कि असली हिम्मत डर के सामने खड़े होने में होती है। उस रात, तंबू के बाहर बैठकर उसने सिर्फ कहानी नहीं पढ़ी, बल्कि उसे जी लिया। चांद भी जैसे उसकी बहादुरी पर मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद, आरव ने तय कर लिया वह हर दिन कुछ नया सीखेगा और कभी डर से पीछे नहीं हटेगा।
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नाम - रूहानी शर्मा, उम्र - 11 वर्ष
एक समय की बात है। मंद-मंद हवा चल रही थी। तारे चमक रहे थे। मौसम बहुत सुहावना था। राहुल ने सोचा, "चलो, बाहर जाकर पढ़ते हैं।" वह चटाई, लालटेन और अपनी एक किताब लेकर बाहर आया। वह पढ़ने लगा। तभी उसे ठंडी और मनमोहक हवा का आनंद मिला। उसकी नजर फूलों पर पड़ी। फूलों की सुगंध उसे बहुत अच्छी लगी। वह उनके पास जाने ही वाला था कि तभी उसकी मम्मी ने आवाज लगाई, "राहुल, अंदर आ जाओ। सोने का समय हो गया है।" राहुल अपनी किताब और लालटेन उठाकर घर के अंदर चला गया।
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नाम - रौनक बासनी, उम्र - 10 वर्ष
एक छोटे से गांव में रौनक नाम का लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन वह अपने परिवार के साथ जंगल के किनारे कैंपिंग करने गया। रात को आसमान में चमकता हुआ चांद निकला। सब लोग आराम करने लगे, लेकिन रौनक अपनी पसंदीदा किताब लेकर टेंट के बाहर बैठ गया। पास में एक लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी में वह पढ़ रहा था। पढ़ते-पढ़ते वह कहानी की दुनिया में खो गया। उसे लगा जैसे वह किताब के पात्रों के साथ नई-नई जगहों की यात्रा कर रहा हो। हर पन्ने के साथ उसे कुछ नया सीखने को मिल रहा था। चांदनी रात, ठंडी हवा और किताब ने उस पल को बहुत खास बना दिया। सुबह जब रौनक घर लौटा, तो उसके पास कोई सोना-चांदी नहीं था, लेकिन उसके मन में नए विचार, ज्ञान और सपने थे। तभी उसे समझ आया कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना किताबों में छिपा होता है।
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नाम - पूर्व खांडल, उम्र - 12 वर्ष
एक बार की बात है, समर नाम के लड़के को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन समर टेंट के बाहर दरी बिछाकर किताबें पढ़ रहा था। तभी रात होने को आई थी, उसे किताब में लिखा हुआ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी उसके पापा वहां आए और समर के पास एक लालटेन रख दी, और हंसकर बोले, "बेटा।" यह देखकर समर मुस्कुराया और किताब पढ़ने लग गया।
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नाम - विजेता राजुरकर, उम्र - 7 वर्ष
एक रात शिवम अपने परिवार के साथ जंगल में कैंपिंग करने गया। उन्होंने एक सुंदर तंबू लगाया। रात का समय था और आसमान में चांद तथा तारे चमक रहे थे। तंबू के बाहर एक लालटेन जल रही थी, जिससे आसपास उजाला हो रहा था। शिवम को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वह तंबू के बाहर बैठकर अपनी मनपसंद किताब पढ़ने लगा। उसके पास उसका स्कूल बैग भी रखा था। चारों ओर शांति थी और पेड़ों से ठंडी हवा आ रही थी। वह पूरी लगन से कहानी पढ़ रहा था। किताब पढ़ते-पढ़ते शिवम को कई नई बातें सीखने को मिलीं। उसे समझ आया कि मेहनत, साहस और ज्ञान जीवन में सफलता दिलाते हैं। कुछ समय बाद उसने किताब बंद की और सुंदर चांद को देखने लगा। वह बहुत खुश था। इस प्रकार शिवम ने अपनी रात पढ़ाई और सीख के साथ आनंदपूर्वक बिताई।
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नाम - शुभ्रशी बिश्नोई, उम्र - 11 वर्ष
विहान पहली बार पहाड़ों में कैंपिंग करने आया था। रात होते ही आसमान में चांद निकल आया। विहान ने अपने तंबू के बाहर चटाई बिछाई, लालटेन जलाई और अपनी पसंदीदा जासूसी किताब पढ़ने लगा। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। किताब पढ़ते-पढ़ते अचानक विहान को तंबू के पीछे झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाई, लालटेन उठाई और पास जाकर देखा। वहां एक छोटा, घायल खरगोश फंसा हुआ था। विहान ने तुरंत उसे बाहर निकाला और अपने बैग से पानी निकालकर पिलाया। खरगोश ठीक होते ही जंगल की तरफ दौड़ गया, लेकिन जाते-जाते विहान के पास एक चमकता हुआ रंगीन पत्थर छोड़ गया।विहान समझ गया कि असली रोमांच सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि असल जिंदगी में दूसरों की मदद करने में है। वह मुस्कुराते हुए पत्थर लेकर वापस तंबू में आ गया।
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नाम - मोहम्मद उमर गौरी, उम्र - 10 वर्ष
गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और स्कूल खुलने वाले हैं। राजू की मां रोज़ उससे पढ़ने के लिए कहती है, और राजू घर में पढ़ने में आलस करता है, और मां से कहता है, "मेरा घर में पढ़ाई में मन नहीं लगता।" मां ने उसे एक उपाय बताया।मां की बात सुनते ही राजू अपना बैग लेकर बगीचे में बने अपने छोटे से टेंट के बाहर चटाई बिछाकर बैठ गया और अपनी किताब निकालकर पढ़ने लगा। पेड़-पौधों की शुद्ध हवा और फूलों की खुशबू से उसका दिमाग ताजा हो गया, और शांत वातावरण में उसका मन पढ़ाई में लगने लगा।कुछ देर बाद दिन ढलने लगा, और आकाश में चांद-तारे चमकने लगे, अंधेरा होने लगा। राजू ने टेंट में रखा अपना लैंप जलाया और फिर से किताब खोलकर पढ़ने लगा। अब राजू रोज बगीचे की शुद्ध हवा में पढ़ने के लिए जाने लगा!
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नाम - प्रमुख अरोड़ा, उम्र - 10 वर्ष
एक बार अंकित अपने दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप पर पहाड़ों की सैर पर गया। उसने अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर ट्रैकिंग की और खूब मस्ती की। देखते ही देखते रात हो गई। सभी ने सोने के लिए अपने-अपने तंबू लगा लिए, अंकित ने भी अपना बैंगनी तंबू तान लिया। सभी बच्चे सो गए, लेकिन अंकित और उसके कुछ दोस्तों को नींद नहीं आ रही थी, तो अंकित ने लालटेन जलाई और अपने बस्ते में से एक लाल किताब निकालकर अपने दोस्तों को कहानियां सुनाने लगा। कई घंटे बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला। सभी को बहुत मजा आया और उसकी खूब तारीफ भी हुई। यह ट्रिप उसकी सबसे यादगार ट्रिप रही।
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नाम - कोमल कुमारी, उम्र - 13 वर्ष
घने जंगल के बीच बच्चों का एक कैंप लगा हुआ था। रात का समय था। आसमान में चांद चमक रहा था, बादल धीरे-धीरे गुजर रहे थे और चारों तरफ शांति थी। सभी बच्चे दिनभर की मस्ती के बाद अपने टेंट में सो चुके थे। लेकिन एक लड़का अपने टेंट के बाहर बैठा लालटेन की हल्की रोशनी में किताब पढ़ रहा था। उसी समय उसका दोस्त बाहर आया और बोला, "तुम अभी तक जाग रहे हो? इतनी कम रोशनी में पढ़ने से क्या फायदा? इससे तो पूरा रास्ता भी नहीं दिखता।" लड़का मुस्कुराया और बोला, "मुझे पूरा रास्ता नहीं देखना, मुझे बस अगला कदम सही रखना है। यही छोटी रोशनी मुझे आगे बढ़ने के लिए काफी है।" दोस्त उसकी बात सुनकर चुप हो गया। अगले दिन कैंप खत्म हो गया और सभी बच्चे अपने-अपने घर लौट गए। समय बीतता गया। वर्षों बाद वही लड़का अपनी मेहनत, लगन और सीखने की आदत के कारण एक सफल अधिकारी बन गया। एक कार्यक्रम में जब उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा गया, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, "उस रात जंगल में मुझे एक बात समझ आई थी कि जीवन में सफलता पाने के लिए पूरी मंजिल दिखाई देना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास आगे बढ़ने की इच्छा और एक छोटी-सी रोशनी है, तो आप धीरे-धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।"
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नाम - रिद्धिमा पवार, उम्र - 10 वर्ष
गर्मी की छुट्टियों में हम अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने जंगल के पास एक सुंदर स्थान पर गए। वहां चारों ओर हरी घास, ऊंचे-ऊंचे पेड़ और रंग-बिरंगे फूल थे। शाम होते ही सबने मिलकर एक बड़ा तंबू लगाया। हम बहुत खुश थे क्योंकि यह हमारी पहली रात थी जो हम तंबू में बिताने वाले थे। रात होने पर आसमान में चमकता चांद और टिमटिमाते तारे दिखाई देने लगे। हल्के-हल्के बादल भी आकाश में तैर रहे थे। तंबू के बाहर एक लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी बहुत सुंदर लग रही थी। परिवार के सभी लोग मिलकर गाने गा रहे थे और मजेदार बातें कर रहे थे। हमने अपने दोस्तों के साथ खेल खेले और खूब मस्ती की। कुछ देर बाद सब लोग आराम करने लगे, लेकिन मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मैं तंबू के सामने चटाई पर बैठ गई और लालटेन की रोशनी में अपनी पसंदीदा कहानी की किताब पढ़ने लगी। किताब की रोचक कहानियां पढ़कर मुझे बहुत आनंद आया। शांत वातावरण, ठंडी हवा और चांदनी रात ने उस पल को और भी यादगार बना दिया।
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नाम - गीतांशी शर्मा, उम्र - 7 वर्ष
एक दिन मैं अपने परिवार के साथ जंगल में घूमने गई। रात को हमने टेंट लगाया। मैं टेंट के बाहर बैठकर कहानी की किताब पढ़ रही थी। आसमान में चांद और तारे चमक रहे थे। पास में एक लालटेन जल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उस रात मैंने सीखा कि किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं।
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नाम - समायरा, उम्र - 7 वर्ष
चिंटू सात साल का एक लड़का है। उसे कहानियों की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। एक दिन चिंटू के पापा ने उसे एक सुंदर गुलाबी टेंट लाकर दिया। चिंटू ने उसे अपने बगीचे में लगाया। रात को आसमान में गोल चंदा मामा आ गए। ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। चिंटू टेंट के बाहर चटाई बिछाकर बैठ गया। उसने उजाले के लिए एक लालटेन जलाई। फिर चिंटू ने अपनी लाल रंग की किताब खोलकर कहानी पढ़ना शुरू किया। तभी बगीचे के सुंदर लाल फूल और ऊंचे पेड़ हवा में झूमने लगे। ऐसा लगा मानो वे सब भी चिंटू की कहानी सुन रहे हों। चिंटू को अपने टेंट में पढ़ना बहुत अच्छा लगा।
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नाम - गुंजन खारड़ा, उम्र - 11 वर्ष
मीकू एक होशियार और मेहनती छात्रा थी। उसके माता-पिता किसान थे, जो दिन-रात खेतों में मेहनत करके फसल उगाते थे। उनका पूरा परिवार खेत में ही रहता था। मीकू स्कूल से आने के बाद अपने माता-पिता का छोटे-छोटे कामों में सहयोग करती थी, उनके खेत के काम में हाथ बंटाती थी। इसके बाद रात को वह लालटेन की रोशनी में अपनी पढ़ाई और स्कूल का कार्य पूरा करती थी। मीकू की मेहनत और लगन देखकर उसके माता-पिता और शिक्षक बहुत खुश होते थे।
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नाम - अनिका गुप्ता, उम्र - 7 वर्ष
राहुल को पार्क में खेलना, पढ़ना और रात में तारे देखना बहुत पसंद था, पर वह यह तीनों चीजें एक साथ नहीं कर पाता था। इसीलिए एक दिन उसने अपने मम्मी-पापा से इजाजत ली कि वह एक रात पार्क में अकेले अपनी किताब, लालटेन, टेंट और चादर के साथ बिताना चाहता है। उसके मम्मी-पापा ने उसे इजाजत दे दी।
उसने फटाफट अपना सामान अपने बैग में डाला और साइकिल पर पार्क के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह पार्क पहुंचा, शाम होने वाली थी। उसने अपना गुलाबी रंग का टेंट जमीन पर बांधा, उसके बगल में अपना बस्ता रख चादर बिछाई और लालटेन जलाकर अपनी मनपसंद किताब पढ़ने लगा। इस तरह से वह तीनों काम एक साथ कर सकता था। रात में तारे भी देख सकता था और साथ किताब भी पढ़ सकता था। चांदनी रात में फूलों की खुशबू के बीच किताब पढ़ते-पढ़ते उसे नींद आ गई और वह सपनों में खो गया।
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