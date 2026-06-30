चांदनी रात, किताबें और रोमांच: बच्चों की प्रेरणादायक व जादुई कहानियों का अनोखा संग्रह

नाम - सुमित्रा नंदन द्विवेदी, उम्र - 10 वर्ष

यह एक बहुत ही प्यारे बच्चे की कहानी है, जिसने अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए एक शाम जंगल में कैंपिंग करने का अनोखा फैसला किया। रात का समय था और आसमान में अर्धचंद्राकार चांद के साथ-साथ हजारों टिमटिमाते तारे चमक रहे थे, जो एक अद्भुत नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। पृष्ठभूमि में ऊंचे-ऊंचे पाइन के पेड़ खड़े थे और नीले आसमान में हल्के नीले रंग के बादल तैर रहे थे।छोटा रोहन अपनी बैंगनी रंग की आरामदायक टेंट के प्रवेश द्वार पर बड़े मजे से बैठा हुआ था। उसने हल्के नीले रंग की शर्ट और बैंगनी रंग की पैंट पहनी हुई थी। रोहन के हाथ में एक लाल रंग की किताब थी, जिसे वह बहुत ही एकाग्रता और दिलचस्पी के साथ पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी और प्यारी सी मुस्कान थी, जो दर्शा रही थी कि उसे अपनी पढ़ाई से कितना लगाव है और वह इस शांत माहौल में कितना खुश है। उसके दाईं ओर एक पुराना और सुंदर लालटेन रखा था, जिसकी हल्की पीली रोशनी पूरे परिवेश को रोशन कर रही थी और एक गर्मजोशी भरा माहौल बना रही थी। उसकी बाईं ओर एक हरा स्कूल बैग रखा था, जिससे लग रहा था कि वह अपनी सभी जरूरी चीजें साथ लेकर आया था। टेंट के सामने जमीन पर कुछ लाल रंग के बहुत ही प्यारे फूल खिले हुए थे, जो इस कैंपिंग के नजारे को और भी आकर्षक बना रहे थे। रोहन का यह पल शांति, सुकून और ज्ञान का एक बेहतरीन मिश्रण था।

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