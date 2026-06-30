महिला ने अधिकारियों के सामने निकालीं जहरीली गोलियां, दमोह जनसुनवाई में मचा हड़कंप

वहीं मध्यप्रदेश के अशोनगर में मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे एक किसान ने कलेक्ट्रेट में खुद पर केरोसिन उड़ेलकर आत्मदाह करने कोशिश की जिससे कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। हालांकि वक्त रहते मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने किसान को रोक लिया जिससे बड़ी घटना होने से टल गई। पीड़ित किसान का नाम टुंडा अहिरवार है वह रातीखेड़ा गांव का रहने वाला है। टुंडा अहिरवार मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ जनसुनवाई में पहुंचा था।रोते-बिलखते किसान टुंडा ने बताया कि रातीखेड़ा में उसकी 5 बीघा जमीन है। इस जमीन का पिछले साल ही विधिवत सीमांकन भी हो चुका है। इसके बावजूद, गांव के ही तीन दबंग लोगों ने सुबह उसकी जमीन पर जबरन बोवनी कर दी। किसान टुंडा ने ये भी बताया कि वो दबंगों की दबंगई से कई दिनों से परेशान है और कई बार जमीन पर कब्जे को लेकर शिकायतें कर चुका है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।