महज 2 हजार रुपये के लालच में फंसा असिस्टेंट इंजीनियर, दमोह में लोकायुक्त ने पकड़ा

गांधी वार्ड बूढ़ा हटा निवासी इंद्रकुमार पटेल आरओ वाटर प्लांट का संचालन करते हैं। उनके प्लांट का निरीक्षण बिजली विभाग द्वारा किया गया था। निरीक्षण के दौरान मीटर पर स्वीकृत लोड से अधिक बिजली उपयोग करने की बात सामने आई। आरोप है कि इसी मामले में कार्रवाई का भय दिखाकर सहायक अभियंता (असिस्टेंट इंजीनियर) राजेश सहाय ने राहत देने और लोड बढ़ाने के एवज में 7 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। बातचीत के बाद पहली किश्त के रूप में 2 हजार रुपये देने पर सहमति बनी। फरियादी इंद्रकुमार पटेल ने रिश्वत देने के बजाय साहस दिखाते हुए पूरे मामले की शिकायत लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय सागर में की।