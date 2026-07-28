Damoh news: ‘मैं कैसे जिऊंगी…’ रोती रही मां, स्कूल से वापस आई 2 बच्चों की डेडबॉडी, काल बना लंच ब्रेक

बताया जा रहा है कि स्कूल में लंच टाइम बच्चों के लिए काल बन गया। इसी समय बच्चे खेलते-खेलते गड्ढा के पास आ गए। स्कूल के ठीक सामने खुदे हुअ इस गड्ढे में करीब 15 फीट पानी भरा हुआ था। दोपहर जब स्कूल में लंच की छुट्टी हुई, तब दोनों बच्चे गड्ढे के पास खेलने गए। खेलते समय वे उसमें डूब गए। वहां मौजूद कुछ अन्य बच्चों ने उन्हें डूबते हुए देखा तो जोर-जोर से चिल्लाकर आवाज लगाई। इसके बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और परिजनों को भी सूचना दी। सभी लोग मौके पर पहुंचे ग्रामीण गड्ढे में कूदे और दोनों बच्चों को गहराई से बाहर निकाल कर हटा सिविल अस्पताल लाया गया।