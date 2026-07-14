हवा-पानी से लगने लगा था डर, तीन महीने पहले कुत्ते ने मारी थी खरोंच, दमोह में ठेकेदार की मौत

तेंदूखेड़ा नगर के निवासी व शासकीय ठेकेदार वृंदावन विश्वकर्मा गुड्डू (50) का रेबीज संक्रमण के कारण देर रात निधन हो गया। वृंदावन विश्वकर्मा व्यवसाय के सिलसिले में जबलपुर में रह रहे थे। करीब तीन माह पहले सुबह घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते समय एक संदिग्ध कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया था। चूंकि गंभीर चोट नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने रेबीज का टीकाकरण नहीं कराया था। करीब ढाई माह बाद उनके एक हाथ में दर्द शुरू हुआ। हाल में पांच दिन पहले वे जबलपुर के एक चिकित्सक के पास पहुंचे, जहां जांच के दौरान रेबीज संक्रमण की आशंका जताई गई और मेडिकल रेफर कर दिया।