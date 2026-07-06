दमोह में अचेत अवस्था में पड़ा था 24 साल का गोविंद, पलटा तो थम चुकी थी सांसें, मामा बोले- ‘हत्या की गई…’,

मृतक की मां ने भी इसी प्रकार के आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार गोविंद अपने हिस्से की जमीन बेचकर मामा के घर जाना चाहता था, जिसको लेकर पिता और सौतेली मां के साथ उसका विवाद चल रहा था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नोहटा थाना प्रभारी अभिषेक पटेल ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।