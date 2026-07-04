रात 1:30 बजे दमोह में जैन परिवार के घर बड़ी डकैती, 20 तोला सोना, डेढ़ किलो चांदी, 60 हजार नकद लूट ले गए बदमाश

पीड़ित विजय और उनकी पत्नी कीर्ति जैन ने बताया कि वह घर पर रोज की तरह ऊपर के कमरों में सो रहे थे। साथ में तीन बच्चे सिद्धार्थ, विजेता और वासु भी थे। जबकि बड़े भाई का लड़का नीचे सो रहा था। रात 1.30 बजे अचानक से किसी ने दरवाजे में लात मारी, जिसकी आवाज सुनकर विजय ने उठकर देखा, इतने में 6 हथियारबंद आरोपी घर में घुस आए। बदमाशों ने विजय के सिर पर कट्टे की बट से हमला किया और मारपीट करते हुए उसी के लोअर से उसके हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद विजय की पत्नी कीर्ति के चुन्नी से हाथ बांध दिए और चाकू गले पर रखकर जेवरात व पैसों के बारे में पूछा। बदमाशों ने अलमारी तोड़ी, पलंगपेटी के अंदर रखे चद्दर के कुप्पे निकाले, आवाज सुनकर जब बेटी विजेता की नींद खुली तो उस पर भी कट्टा अड़ा दिया और धमकी दी कि अगर आवाज की तो पापा को मार देंगे। इस तरह पूरे 30 से 35 मिनट तक हथियार की नोंक पर पूरे घर में आरोपी डकैती को अंजाम देते रहे।