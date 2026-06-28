28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

दमोह जेल में HIV संक्रमित कैदी से झूमाझपटी, दूसरे बंदी को लगे नाखून; दोपहर 1 बजे लाया गया अस्पताल

Jail HIV Positive Prisoner: जिला जेल में बंदियों में बीच संघर्ष, HIV संक्रमित कैदी ने दूसरे कैदी को मारे नाखून, जिला अस्पताल से घायल कैदी को सागर ईआरटी सेंटर किया गया रैफर।
2 min read
Google source verification

दमोह

image

Shailendra Sharma

Jun 28, 2026

damoh

HIV positive prisoner and other inmate Dispute in jail, अस्पताल में इलाज कराता घायल कैदी (source-patrika)

Damoh Jail HIV Positive Prisoner: मध्यप्रदेश की दमोह जिला जेल में दो बंदियों के बीच किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद संघर्ष हो गया। जिसमें एक बंदी को HIV पॉजिटिव कैदी के नाखून लग गए। जैसे ही जेल प्रबंधन को इस बात की जानकारी लगी कि HIV पॉजिटिव कैदी से संघर्ष में दूसरे बंदी को नाखून लगे हैं तो जेल में हड़कंप मच गया। दोपहर 1 बजे नाखून लगने से घायल कैदी को जिला अस्पताल ले जाया गया। सावधानी बरतते हुए बंदी को जांच के लिए सागर ईआरटी रेफर किया गया है।

जिला जेल में कैदियों में विवाद

रविवार दोपहर करीब 1 बजे जिला अस्पताल लाए गए बंदी दीपक सोनी को हाथ व अन्य जगहों पर नाखून से नोंचने के निशान और चकत्ता नजर आ रहे थे। जिसे ड्यूटी डॉक्टर विक्रम पटेल को दिखाया गया। इस दौरान साथ आए पुलिस कर्मियों ने बताया कि जेल में निरुद्ध एक अन्य बंदी जो HIV पीड़ित है उससे झूमाझपटी के बाद यह स्थिति बनी है। रात में कैदी दीपक ने जलन होने की बात कही थी, जिस पर जेलर ने जेल डॉक्टर से चेक कराया और तत्काल ही जिला अस्पताल जांच के लिए भेजा गया।

HIV पीड़ित कैदी ने मारे नाखून

खास बात यह रही कि जिला अस्पताल में जेल डॉक्टर ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, वहीं बंदी दीपक सोनी खुद को झाड़ियों में काम करते समय चोट लगने की बात कह रहा है। इससे स्पष्ट है कि जेल में बंदियों के बीच बड़ी मारपीट हुई है, जिससे छिपाने का काम किया जा रहा है। ड्यूटी डॉक्टर विक्रम पटेल ने बंदी दीपक सोनी का चेकअप किया। साथ ही इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। HIV पीड़ित के संपर्क में आने से मामला गंभीर बताया जा रहा है और सावधानी बरतते हुए बंदी को जांच के लिए सागर ईआरटी रेफर किया गया है। डॉक्टर के अनुसार अभी शुरुआती जानकारी है, जिसके आधार पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

जांच के बाद स्पष्ट होगी स्थिति- जेलर

damohजिला जेल के जेलर एमएल पटेल ने बताया कि जेल में हत्या के प्रयास के आरोप में बंद सजायाफ्ता बंदी दीपक सोनी को एक HIV पॉजिटव बंदी के नाखून आदि लगने के बाद प्राथमिक जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था। जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जेल में निरुद्ध दो बंदियों के बीच हल्की झूमाझपटी के दौरान दीपक ने बचाव किया था, इसी दौरान यह नाखून आदि लगे हैं। मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई है। HIV पीड़ित कैदी को अलग सेल में रखने का नियम नहीं है, इसीलिए सामान्य सेल ही उसे रखा गया है।

महिला के 3 मिनट 30 सेकंड के इसी वीडियो के कारण मुरैना में खत्म हुआ परिवार

ये भी पढ़ें
morena Triple Murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Jun 2026 06:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दमोह जेल में HIV संक्रमित कैदी से झूमाझपटी, दूसरे बंदी को लगे नाखून; दोपहर 1 बजे लाया गया अस्पताल

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Father Dies: बेटी की शादी से दो दिन पहले दमोह में पिता की मौत, मातम में बदलीं खुशियां

damoh
दमोह

Lokatukta Trap: महज 2 हजार रुपये के लालच में फंसा असिस्टेंट इंजीनियर, दमोह में लोकायुक्त ने पकड़ा

lokayukta trap
दमोह

PM Awas Yojana: केंद्रीय मंत्री की मौसी को PM आवास का इंतजार, दमोह में जनसुनवाई में बोलीं- 'एक साल बाद जिंदा रही तो लाभ मिल पाएगा?'

damoh
दमोह

Damoh Jabalpur Highway: दमोह-जबलपुर हाईवे पर बस से टकराई कार; एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

damoh accident
दमोह

11 साल पहले चोरी हुई थी ‘वनवासी श्रीराम’ की बेशकीमती मूर्ति, अब दूसरी प्रतिमा भी गायब, दमोह में बवाल

Shri Ram idol missing from damoh Badi Mandir Shala statue dispute again
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.