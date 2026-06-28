दमोह जेल में HIV संक्रमित कैदी से झूमाझपटी, दूसरे बंदी को लगे नाखून; दोपहर 1 बजे लाया गया अस्पताल

खास बात यह रही कि जिला अस्पताल में जेल डॉक्टर ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, वहीं बंदी दीपक सोनी खुद को झाड़ियों में काम करते समय चोट लगने की बात कह रहा है। इससे स्पष्ट है कि जेल में बंदियों के बीच बड़ी मारपीट हुई है, जिससे छिपाने का काम किया जा रहा है। ड्यूटी डॉक्टर विक्रम पटेल ने बंदी दीपक सोनी का चेकअप किया। साथ ही इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। HIV पीड़ित के संपर्क में आने से मामला गंभीर बताया जा रहा है और सावधानी बरतते हुए बंदी को जांच के लिए सागर ईआरटी रेफर किया गया है। डॉक्टर के अनुसार अभी शुरुआती जानकारी है, जिसके आधार पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।