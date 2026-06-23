केंद्रीय मंत्री की मौसी को PM आवास का इंतजार, दमोह में जनसुनवाई में बोलीं- ‘एक साल बाद जिंदा रही तो लाभ मिल पाएगा?’

मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की मौसी तुलसा खटीक अपनी समस्याएं लेकर जनपद सीईओ मनीष बागड़ी के पास पहुंची थीं। उन्होंने पीएम आवास योजना एवं नाली निर्माण की मांग को लेकर सीईओ मनीष बागड़ी से चर्चा की। इस पर सीईओ ने उन्हें आश्वस्त किया कि नाली निर्माण का कार्य शीघ्र कराया जाएगा, जबकि पीएम आवास की स्वीकृति में लगभग एक वर्ष का समय लग सकता है। इस पर वृद्धा तुलसा बाई ने भावुक होकर कहा, यदि मैं तब तक जीवित रही तो आवास का लाभ मिल पाएगा। उनके इस कथन ने वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री की मौसी तुलसा खटीक तेजगढ़ में रहती हैं। लगभग एक वर्ष पहले जब केंद्रीय मंत्री उनके घर आए थे तो उन्हें अधिकारियों से आश्वासन मिला था कि आपको पीएम आवास मिल जाएगा।