Damoh News: फिर सड़क पर उतरे किसान, मंडी में तौल न होने से हाईवे पर लगाया जाम

किसानों का आरोप है कि वे कई दिनों से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में अपनी उपज लेकर मंडी में खड़े हैं, लेकिन न तो समय पर तौल हो रही है और न ही पर्याप्त बारदाना उपलब्ध कराया जा रहा है। तौल की गति बेहद धीमी होने के कारण किसानों को दिन-रात मंडी में ही रुकना पड़ रहा है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ-साथ भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारदाना उपलब्ध नहीं होने के कारण बड़ी मात्रा में अनाज खुले में पड़ा हुआ है। किसानों का कहना है कि लगातार मौसम बदलने और बारिश की संभावना के बीच उनकी फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया है। कई किसानों ने बताया कि वे चार दिन से मंडी में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन अब तक उनकी उपज की तौल शुरू नहीं हो सकी है।