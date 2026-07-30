Damoh News: रिश्वत की आखिरी किस्त के 8 हजार रुपये लेते रंगेहाथ पकड़ा गया रोजगार सहायक

फरियादी संजू रैकवार ने अपनी शिकायत में लोकायुक्त को ये भी बताया कि वो रिश्वत के तौर पर 22 हजार रुपये पहले ही रिश्वतखोर रोजगार सहायक राजेश सिंह लोधी को दे चुका है। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार को रिश्वत की आखिरी किस्त के 8 हजार रुपये देने के लिए रोजगार सहायक राजेश सिंह लोधी के पास फरियादी को भेजा। रोजगार सहायक ने जैसे ही रिश्वत के रुपये फरियादी से लिए तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त डीएसपी कमल सिंह उइके ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित संजू रैकवार ने प्रधानमंत्री आवास की तीसरी किस्त के लिए रोजगार सहायक राजेश सिंह लोधी द्वारा पैसे मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत का सत्यापन सही पाए जाने पर गुरुवार को यह ट्रैप कार्रवाई की गई। इस दौरान पंचायत कार्यालय में ही रोजगार सहायक को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।