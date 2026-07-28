ICU में मच्छर काट रहे हैं, कहा तो वार्ड बॉय बोला- ‘कोतवाली में शिकायत कर दो..’, दमोह जिला अस्पताल की घटना

अस्पताल में गंभीर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन 14 बेड वाली इस आईसीयू यूनिट का क्षमता के अनुसार उपयोग नहीं हो रहा है। स्थिति यह है कि औसतन केवल 5 बेड पर ही मरीज भर्ती किए जा रहे हैं, बाकी बेड खाली पड़े रहते हैं। जब आईसीयू जैसी संवेदनशील जगह पर परिजनों को मच्छरों, गंदगी और स्टाफ के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, तो सामान्य वार्डों की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।