पेट दर्द के आधे घंटे बाद 14 साल की स्नेहा की मौत, कटनी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट उगलेगी सच

कलेक्टर ने अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर आशीष तिवारी ने कहा कि जनसुनवाई शासन और जनता के बीच भरोसे का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए हर आवेदन को गंभीरता से लेते हुए ऐसा समाधान किया जाए कि लोगों को एक ही समस्या के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इधर, पुलिस जनसुनवाई आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी, एसडीओपी धीरेन्द्र धावें और डीएसपी रत्नेश मिश्रा ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं।