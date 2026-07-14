पलक झपकते ही युवती ने पकड़ा गुहेरा, कटनी के RPF बैरक में 72 घंटे से मचा रहा था दहशत

महिला सर्प मित्र अमृता श्रीवास जब मौके पर पहुंची तो गुहेरा घबरा कर दफ्तर के अंदर बनी एक गैलरी में जाकर बैठ गया था। कर्मचारियों ने गैलरी का गेट बंद कर दिया था जिससे कि गुहेरा बाहर न आ सके। महिला सर्प मित्र अमृता श्रीवास ने गैलरी का गेट खोला और महज 5 मिनट के अंदर ही गुहेरे का रेस्क्यू कर लिया। RPF कर्मचारियों ने बताया कि गुहेरा बीते तीन दिनों से परिसर के आसपास घूमता हुआ दिख रहा था। महिला सर्प मित्र अमृता श्रीवास गुहेरा का रेस्क्यू कर उसे पकड़कर अपने साथ ले गईं और फिर जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया।