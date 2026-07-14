14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

पलक झपकते ही युवती ने पकड़ा गुहेरा, कटनी के RPF बैरक में 72 घंटे से मचा रहा था दहशत

Monitor Lizard Rescue: महज 5 मिनट में महिला सर्प मित्र अमृता श्रीवास ने किया गुहेरे का रेस्क्यू, गुहेरे को महिला सर्प मित्र ने रेस्क्यू कर जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ा।
2 min read
Google source verification

कटनी

image

Shailendra Sharma

Jul 14, 2026

katni

monitor lizard rescue rpf campus lady snake catcher amrita shrivas, गुहेरे को पकड़े हुए महिला सर्प मित्र अमृता श्रीवास (source-patrika)

Katni Monitor Lizard Rescue: मध्यप्रदेश के कटनी में RPF परिसर में बीते 72 घंटे से दहशत फैला रहे गुहेरे को महिला सर्प मित्र ने पलक झपकते ही पकड़ लिया। महिला सर्प मित्र ने महज 5 मिनट के अंदर गुहेरे का रेस्क्यू किया और फिर उसे सुरक्षित अपने साथ पकड़कर ले गईं, जिसके बाद RPF परिसर में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। महिला सर्प मित्र ने गुहेरे को जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया है जिससे कि इंसानों को गुहेरे से और गुहेरे को इंसानों से कोई खतरा न हो।

RPF दफ्तर में घुसा गुहेरा

कटनी जंक्शन पर मंगलवार सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 के पास बने आरपीएफ परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक विशालकाय गुहेरा परिसर में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को नजर आया। गुहेरे को दफ्तर में देख ड्यूटी कर्मचारी घबरा गए और कुछ देर के लिए दफ्तर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कर्मचारियों ने तुरंत इसकी सूचना महिला सर्प मित्र अमृता श्रीवास को दी जिसके बाद वो मौके पर पहुंची।

दफ्तर के अंदर बनी गैलरी में बैठा था गुहेरा

महिला सर्प मित्र अमृता श्रीवास जब मौके पर पहुंची तो गुहेरा घबरा कर दफ्तर के अंदर बनी एक गैलरी में जाकर बैठ गया था। कर्मचारियों ने गैलरी का गेट बंद कर दिया था जिससे कि गुहेरा बाहर न आ सके। महिला सर्प मित्र अमृता श्रीवास ने गैलरी का गेट खोला और महज 5 मिनट के अंदर ही गुहेरे का रेस्क्यू कर लिया। RPF कर्मचारियों ने बताया कि गुहेरा बीते तीन दिनों से परिसर के आसपास घूमता हुआ दिख रहा था। महिला सर्प मित्र अमृता श्रीवास गुहेरा का रेस्क्यू कर उसे पकड़कर अपने साथ ले गईं और फिर जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया।

जहरीला नहीं होता है गुहेरा

महिला सर्प मित्र अमृता श्रीवास ने बताया कि गुहेरे को कई नामों से जाना जाता है कुछ लोग इसे गोहटा कहते हैं, तो वहीं गोयरा, घ्योरा, विषखोपड़ी (या बिस-कोबरा), बिचपड़ी, गोरपड़, और गोहेरी भी इसे कहा जाता है। अमृता श्रीवास ने बताया कि गुहेरा काफी फुर्तीला और ताकतवर होता है लेकिन ये जहरीला नहीं होता है जबकि लोग इसे जहरीला समझते हैं। गुहेरा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति है। इसलिए इसे नुकसान पहुंचाना या पकड़कर रखना कानूनन अपराध है।

मेहंदी से हाथ-पैर पर प्रीति ने लिखा सुसाइड नोट, ताकि कोई मिटा न सके, छिंदवाड़ा की दुखद घटना

ये भी पढ़ें
chhindwara

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Jul 2026 05:49 pm

Published on:

14 Jul 2026 05:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / पलक झपकते ही युवती ने पकड़ा गुहेरा, कटनी के RPF बैरक में 72 घंटे से मचा रहा था दहशत

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Stepbrother Murder: 'सौतेले भाई को ज्यादा प्यार करते थे पिता', खुन्नस में खून कर 1147 किमी दूर भागा भाई, कटनी में आया फैसला

KATNI
कटनी

Nurse Sejal Loniya Death: 'राखी पर 2 दिन पहले आने का वादा किया था', अगले दिन बिस्तर पर मिली लाश, कटनी नर्सिंग स्टूडेंट 'सेजल' डेथ मिस्ट्री

Nurse Sejal Loniya
कटनी

‘नामांतरण’ बनवाने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव, कटनी में घर बैठे होगा सारा काम

Online Mutation Facility: घर बैठे बनेगा 'नामांतरण' (Photo Source: AI Image)
कटनी

साइबर सेल ने खोज निकाले गुम हुए 110 मोबाइल, कटनी में 20 लाख की संपत्ति बरामद

Mobile phone recovery: 110 मोबाइल बरामद (Photo Source - Patrika)
कटनी

‘कोई आपका पीछा कर रहा…’, बैंक से रुपए निकालकर जाते समय रहें सतर्क, कटनी में गिरोह छीन लेता पैसे

Interstate gang of thieves:दो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार (Photo Source - Patrika)
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.