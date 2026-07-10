‘सौतेले भाई को ज्यादा प्यार करते थे पिता’, खुन्नस में खून कर 1147 किमी दूर भागा भाई, कटनी में आया फैसला

हत्या के बाद आरोपी ने मासूम की लाश को मैहर जिले के पगर रोड स्थित बंजरिया पहाड़ी की झाड़ियों में फेंक दिया था। इसके बाद वह वहां से निकल गया और अहमदाबाद भाग गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर पहाड़ी की झाड़ियों से सुमित का शव बरामद किया। इसके बाद हत्या की पूरी कड़ी सामने आई। मामले की संपूर्ण विवेचना निरीक्षक शैलेंद्र सिंह यादव ने की। आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर धारा 137(2), 103(1) और 238 बीएनएस के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने महत्वपूर्ण गवाहों के साथ दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्य न्यायालय के सामने रखे। इन्हीं साक्ष्यों और अभियोजन के तर्कों के आधार पर न्यायालय ने मनीष यादव को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।