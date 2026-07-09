‘राखी पर 2 दिन पहले आने का वादा किया था’, अगले दिन बिस्तर पर मिली लाश, कटनी नर्स डेथ मिस्ट्री

Katni Nurse Sejal Loniya Death Mystery: मध्यप्रदेश के कटनी में बीते महीने 20 जून को हुई निजी कॉलेज की 23 वर्षीय नर्स सेजल लोनिया की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती नजर आ रही है। पुलिस को सेजल के शव के पास से कुछ खतरनाक इंजेक्शन के रैपर मिले थे, जिससे पुलिस का अनुमान है कि ऑपरेशन थियेटर में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक इंजेक्शन के ओवरडोज से सेजल की मौत हुई है। पुलिस अभी सेजल की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है, वहीं सेजल की छोटी बहन श्रद्धा लोनिया ने पुलिस की थ्योरी को खारिज करते हुए किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई है।