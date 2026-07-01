भाजपा विधायक के परिवार की कंपनी ‘यश लॉजिस्टिक्स’ से वसूली के आदेश, कटनी में पकड़ाई हेराफेरी

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार जिन जमीनों की पुरानी रजिस्ट्रियों में दक्षिण दिशा में मिर्जापुर रोड (पुराना एनएच-7) दर्ज था, उन्हीं भूखंडों की बाद की रजिस्ट्रियों में चौहद्दी बदलकर उन्हें मुख्य सडक़ से अंदर स्थित दर्शाया गया। कुछ दस्तावेजों में यह भी उल्लेख किया गया कि जमीन मुख्य सडक़ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है, जबकि शिकायत और जांच के अनुसार भूमि मुख्य मार्ग से लगी हुई थी। इस बदलाव का सीधा असर स्टाम्प शुल्क पर पड़ा। मुख्य सडक़ से लगी जमीन का कलेक्टर गाइडलाइन मूल्य अधिक होता है, जबकि अंदरूनी भूमि का मूल्य कम निर्धारित होता है। न्यायालय ने माना कि इसी आधार पर संपत्ति का कम मूल्यांकन कराया गया और कम स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क जमा किया गया, जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई। गोपनीय रूप से कराई गई जांच में आरोप सही पाए गए हैं।