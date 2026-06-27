कटनी में बनेगा रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर, 600 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार

कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने विधायक संदीप जायसवाल से बातचीत की। विधायक ने बताया कि टिकरिया-कैलवारा औद्योगिक क्षेत्र में पहले चरण में 67 औद्योगिक प्लॉट विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 50 से 60 प्लॉटों के लिए उद्यमियों की सहमति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से 600 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है तथा जिले में रेडीमेड गारमेंट उद्योग को नई पहचान मिलेगी। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने उद्योगपति अमित सिंघई से भी वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान उन्होंने दाल उद्योगों को दी गई रियायतों और नए गारमेंट क्लस्टर की जानकारी साझा की।