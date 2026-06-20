एमपी में शिक्षा विभाग का अजब कारनामा, 15 साल पहले मृत शिक्षक की कर दी पदस्थापना!

पोर्टल में मृत शिक्षक का नाम दर्ज होने के कारण मौजूदा समय में पदस्थ शिक्षक सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम अतिशेष शिक्षकों की सूची में शामिल हो गया है। इससे उनकी पदस्थापना पर भी संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में पीड़ित शिक्षक सूर्यकांत त्रिपाठी की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर मांग की गई है कि, मृत शिक्षक का नाम तत्काल पोर्टल से हटाने का काम किया जाए, साथ ही उनका नाम अतिशेष सूची से विलोपित किया जाए। इसके अलावा ये जांच भी कराई जाए कि, करीब 15 साल पहले दिवंगत हुए शिक्षक का नाम एजुकेशन पोर्टल पर किस आधार पर दर्ज हुआ है, ताकि भविष्य में इस तरह की त्रुटि दोबारा न हो सके।