ब्रेक फेल होने से कटनी में बेकाबू बस दुकान में घुसी, दो बाइक चकनाचूर, दो लोग घायल

स्थानीय लोगों ने नगर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सड़क किनारे बढ़ते अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किंग और संकरी सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही के कारण आए दिन जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति बनती है। नगर परिषद, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने से समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। हादसे के बाद नागरिकों ने प्रशासन से बरही बाईपास निर्माण को प्राथमिकता देने, सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण हटाने, भारी वाहनों के आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने तथा नगर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में इससे भी बड़े हादसे हो सकते हैं।