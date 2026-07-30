Katni News: ट्रेन छूटी तो आरोपियों के चंगुल में फंसी महिला, स्टेशन से जंगल ले जाकर किया दुष्कर्म

एक माह पुरानी वारदात, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं और आरोपी पूरी तरह अज्ञात। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपराधियों तक पहुंचना थी। रीठी पुलिस ने जिले के करीब 900 ऑटो चालकों की स्क्रीनिंग की। पीडि़ता द्वारा बताए गए ऑटो के हुलिए, तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच आगे बढ़ी। आखिरकार जमुनिया निवासी ऑटो चालक दिनेश चौधरी संदेह के घेरे में आया। तकनीकी साक्ष्यों से घिरने के बाद आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें उसने वारदात में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ऑटो एमपी 21 जेडजे 6903 जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस रिमांड लेकर उसके साथी की तलाश कर रही है।