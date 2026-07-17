एमपी के कटनी में दुर्लभ खनिजों का अकूत भंडार, टाइटेनियम-वेनेडियम मिलने की संभावना

टाइटेनियम (Titanium) एक हल्की लेकिन बेहद मजबूत धातु है। इसका उपयोग लड़ाकू विमान, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, अंतरिक्ष यान, मेडिकल इम्प्लांट, रासायनिक उद्योग और समुद्री जहाजों में किया जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। वेनेडियम (Vanadium) का उपयोग मजबूत स्टील बनाने में होता है। रेलवे ट्रैक, बड़े पुल, भारी मशीनें और रक्षा उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका उपयोग नई पीढ़ी की ऊर्जा भंडारण बैटरियों में भी तेजी से बढ़ रहा है, जो सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।