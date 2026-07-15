चुनावी रंजिश पर बवाल, कटनी में सरपंच पति समेत 8 लोगों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज

Katni Election Rivalry Clash: मध्यप्रदेश के कटनी जिले के बाकल थाना क्षेत्र के ग्राम कूड़ा-मर्दानगढ़ में पंचायत चुनाव की पुरानी रंजिश खूनी संघर्ष में बदल गई। दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया। आक्रोशित भीड़ ने सरपंच के घर के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और घर को घेर लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को वज्र वाहन की मदद से सरपंच और उनके परिवार को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। पूरे गांव में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 150 पुलिसकर्मियों की तैनाती करनी पड़ी।