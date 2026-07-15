15 साल का इंतजार खत्म, पहाड़ के आर-पार बनी सुरंग, एमपी के 6 जिलों के 1450 गांवों तक पहुंचेगा नर्मदा का पानी

टनल निर्माण पूरा होने की सूचना नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने राज्य शासन को भेज दी है। अधिकारियों के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्लीमनाबाद पहुंचकर परियोजना का निरीक्षण कर सकते हैं। प्रशासन ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के एसडीओ दीपक मंडलोई ने बताया कि टनल की खुदाई का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। टीबीएम मशीन अब शाफ्ट तक पहुंच चुकी है, जिसे जल्द बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद लाइनिंग और अन्य तकनीकी कार्य पूरे किए जाएंगे।