मेहंदी से हाथ-पैर पर प्रीति ने लिखा सुसाइड नोट, ताकि कोई मिटा न सके, छिंदवाड़ा की दुखद घटना

मृतका प्रीति के भाई हरिओम जांघेला ने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि शायद प्रीति को इस बात का डर था कि उसकी मौत के बाद ससुरालवाले उसका कागज पर लिखा सुसाइड नोट नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उसने अपने शरीर पर मेहंदी से ही सुसाइड नोट लिख दिया, जिससे कि उसे मिटाया न जा सके। भाई हरिओम जांघेला ने पति और ससुरालवाले प्रीति को लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे थे। उसे मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। प्रीति ने 2-3 बार पुलिस में शिकायत भी की लेकिन हर बार पति लखन वर्मा उसे भरोसे में ले लिया।