बेटी को नागपुर छोड़ने निकला था… रास्ता भटका, पांढुर्णा में 80 फीट ऊंचे टावर पर 50 घंटे लटका रहा बुजुर्ग

Pandhurna old man high voltage drama : शहर के तीन शेर चौक स्थित बीएसएनएल के 80 मीटर ऊंचे टावर पर सोमवार शाम से चढ़े बुजुर्ग को आखिरकार शाम को करीब 6.45 बजे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। पूरे 50 घंटे चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामा का अंत पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम की सूझबूझ से हुआ। वृद्ध के नीचे आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली। वह पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर निवासी है। लेकिन वह यह नहीं बता पा रहा है कि वह छिंदवाड़ा संभाग के पांढुर्ना कैसे आया?