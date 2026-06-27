छिंदवाड़ा में बैंक में घुसे बदमाशों ने फेंका बम, धुआं-धुआं हुआ कमरा, फिर भी डटी रही पुलिस

एसआई नारायन बघेल ने जब उसे पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने नुकीले हथियार से हमला भी किया जिसमें एसआई को हाथ में चोट लग गई। आरोपी को पकड़कर अब पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जानने का प्रयास कर रही है कि इस वारदात में अन्य कोई शामिल तो नहीं था। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने साथ कटर, हथोडा व छैनी भी लेकर पहुंचा था। सूचना पर पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय तथा बैंक के अधिकारी भी पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बैंक के दस्तावेजों में भी आग लगाई थी जिसके कारण बैंक के अंदर धुआं हो रहा था। घटना के बाद सीएसपी छिंदवाड़ा खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी है।