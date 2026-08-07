अब ट्रेन की खिड़की से सीट पर नहीं आएगा बारिश का पानी, रेलवे ने बनाया नया गैजेट, MP के यात्रियों को राहत

Rainwater Leakage Testing Gadget: बारिश के समय ट्रेन यात्रियों को खिड़की बंद होने के बावजूद सीट पानी के रिसाव का सामना करना पड़ता है। इससे यात्रियों का सफर कठिन हो जाता है। अब इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने नया गैजेट तैयार किया है। अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल अंतर्गत परिचालित होने वाली ट्रेनों में अब बारिश में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मध्य प्रदेश से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्री रिसाव मुक्त यात्रा कर सकेंगे।