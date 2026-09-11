पांढुर्णा में झंडे के लिए भिड़े 2 गांवों के लोग, 100 से ज्यादा घायल, 22 एंबुलेंस भेजीं

पांढुर्णा के गोटमार मेले में परंपरागत टकराव जारी : फोटो सोर्स : instagram siratha_wale__
Gotmar Mela : पांढुर्णा के गोटमार मेले में झंडे के लिए परंपरागत टकराव जारी है। जाम नदी के किनारे पत्थरबाजी चल रही है। पांढुर्णा और सावरगांव के ग्रामीण एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। शुक्रवार को झंडे पर कब्जे के लिए यह लड़ाई चल रही है जिसमें अभी तक 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। घायलों को इलाज के लिए बनाए गए विशेष अस्पतालों में ले जाया जा रहा है, 22 एंबुलेंस भेजीं हैं। पांढुर्णा में गोटमार मेला शुरू होते ही दोनों पक्षों के लोगों ने आमने सामने आते हुए पत्थरबाजी शुरु कर दी। पूरी घटना की 3 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 650 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।
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