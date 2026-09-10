सस्ती पॉलीथिन में उबलती चाय आप भी पीते हैं तो सावधान ! डॉक्टरों ने बताया गंभीर खतरा

Chhindwara news: एमपी के छिंदवाड़ा शहर की चाय की दुकानों और छोटे नाश्ता केंद्रों पर ग्राहकों को पॉलीथिन की थैलियों में गर्म चाय परोसने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कम लागत और आसानी के चक्कर में दुकानदार उबलती हुई चाय सीधे पॉलीथिन में भरकर दे रहे हैं। हालांकि यह तरीका दुकानदारों और ग्राहकों दोनों के लिए सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। जिले में प्रतिदिन बड़े पैमाने पर पॉलिथिन की खपत गर्म चाय में हो रही है। इस खतरनाक चलन के पीछे मुख्य वजह केवल इसकी क्षणिक सुविधा और कम लागत है। दुकानदारों को पॉलीथिन सस्ती पड़ती है और पार्सल देने में किसी प्रकार की टूट-फूट का झंझट नहीं रहता। लेकिन यह मामूली मुनाफा लोगों की सेहत के लिए यह बेहद नुकसानदायक है।