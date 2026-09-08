15 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ दो युवक पकड़ाए, सप्लायर को नागपुर से दबोचा

छिंदवाड़ा। कोतवाली पुलिस ने एमडी ड्रग्स बेचने आए दो युवक को इमलीखेड़ा तथा एमडी ड्रग्स सप्लाई करने वाले सप्लायर को नागपुर में दबिश देकर पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 ग्राम एमडी ड्रग्स, मोबाइल व बाइक बरामद की है। केंद्र व राज्य सरकार के मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। एएसपी आशीष खरे ने सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कांफ्रेंस कर इस मादक पदार्थ को लेकर कार्रवाई का खुलासा किया है। पकड़े गए आरोपियों को रिमांड पर लेकर सप्लाई की चेन को जानने का प्रयास कोतवाली पुलिस करेगी। पुलिस यह भी जानने का प्रयास करेगी कि नागपुर से लाकर इस एमडी ड्रग्स की सप्लाई किसे व कहां-कहां की जानी थी।