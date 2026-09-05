Train: पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बिगड़े शेड्यूल से यात्री परेशान



छिंदवाड़ा. पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस(20424) का परिचालन बीते कुछ दिनों से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में यात्री परेशान हो रहे हैं। शुक्रवार को यह ट्रेन फिरोजपुर से छिंदवाड़ा सुबह निर्धारित समय 5 बजे की जगह लगभग पांच घंटे की देरी से सुबह 9.48 बजे पहुंची और सुबह 10.11 बजे सिवनी के लिए रवाना हुई। यह ट्रेन वापस सिवनी से छिंदवाड़ा दोपहर 1.42 बजे पहुंची। जबकि निर्धारित समय सुबह 9.15 बजे है। पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस(20423) छिंदवाड़ा से फिरोजपुर के लिए निर्धारित समय सुबह 9.45 बजे की जगह साढ़े चार घंटे की देरी से दोपहर 2.10 बजे रवाना हुई। ऐसे में यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। दरअसल फिरोजपुर से निर्धारित समय पर रवाना होने के बाद इस ट्रेन का परिचालन प्रभावित होता गया। यह ट्रेन आगरा स्टेशन पर दोपहर 2.15 बजे की जगह लगभग साढ़े तीन घंटे की देरी से शाम 5.31 बजे पहुंची। इसके बाद यह ट्रेन ग्वालियर में शाम 4.05 बजे की जगह शाम 7.15 बजे एवं भोपाल में रात 9.50 बजे की जगह गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात 2.54 बजे पहुंची। भोपाल से छिंदवाड़ा पहुंचे मोहन चंदेल ने बताया कि ट्रेन के देरी से आने की वजह से उन्हें परिवार के साथ लगभग छह घंटे स्टेशन पर ही गुजारना पड़ा। यही समस्या कई यात्रियों के साथ थी।