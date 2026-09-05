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छिंदवाड़ा

Train: पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बिगड़े शेड्यूल से यात्री परेशान

ट्रेन से काफी संख्या में यात्री परिवार के साथ छिंदवाड़ा आते हैं। वहीं छिंदवाड़ा से ट्रेन के विलंब से भोपाल की तरफ रवाना होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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छिंदवाड़ा

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Ashish Kumar Mishra

Sep 05, 2026

train

सुबह की जगह दोपहर में हुई फिरोजपुर के लिए रवाना


छिंदवाड़ा. पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस(20424) का परिचालन बीते कुछ दिनों से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में यात्री परेशान हो रहे हैं। शुक्रवार को यह ट्रेन फिरोजपुर से छिंदवाड़ा सुबह निर्धारित समय 5 बजे की जगह लगभग पांच घंटे की देरी से सुबह 9.48 बजे पहुंची और सुबह 10.11 बजे सिवनी के लिए रवाना हुई। यह ट्रेन वापस सिवनी से छिंदवाड़ा दोपहर 1.42 बजे पहुंची। जबकि निर्धारित समय सुबह 9.15 बजे है। पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस(20423) छिंदवाड़ा से फिरोजपुर के लिए निर्धारित समय सुबह 9.45 बजे की जगह साढ़े चार घंटे की देरी से दोपहर 2.10 बजे रवाना हुई। ऐसे में यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। दरअसल फिरोजपुर से निर्धारित समय पर रवाना होने के बाद इस ट्रेन का परिचालन प्रभावित होता गया। यह ट्रेन आगरा स्टेशन पर दोपहर 2.15 बजे की जगह लगभग साढ़े तीन घंटे की देरी से शाम 5.31 बजे पहुंची। इसके बाद यह ट्रेन ग्वालियर में शाम 4.05 बजे की जगह शाम 7.15 बजे एवं भोपाल में रात 9.50 बजे की जगह गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात 2.54 बजे पहुंची। भोपाल से छिंदवाड़ा पहुंचे मोहन चंदेल ने बताया कि ट्रेन के देरी से आने की वजह से उन्हें परिवार के साथ लगभग छह घंटे स्टेशन पर ही गुजारना पड़ा। यही समस्या कई यात्रियों के साथ थी।

भोपाल से आने एवं छिंदवाड़ा से जाने में समस्या
पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस के देरी से चलने की वजह से विदिशा, भोपाल, रानी कमलापति, नर्मदापुरम सहित अन्य स्टेशन पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

सुभाष पार्क में श्रमदान कर स्वच्छता का दिया संदेश

छिंदवाड़ा. मेरा युवा भारत छिंदवाड़ा एवं नगर निगम के सहयोग से शुक्रवार को वार्ड नं-26 स्थित सुभाष पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मारक स्थल पर स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर निगम सभापति बलराम साहू, मेरा युवा भारत से समीर दुबे, नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर दीपक राज जैन सहित अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम जिला युवा अधिकारी सुषमा मकुंद गवली के निर्देशन में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्रतिमा के सामने एवं छोटा तालाब परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता चैंपियन डॉ. मीरा पराडकऱ एवं डॉ. महेश बंदेवार ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई।

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Updated on:

05 Sept 2026 02:47 pm

Published on:

05 Sept 2026 02:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / Train: पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बिगड़े शेड्यूल से यात्री परेशान

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