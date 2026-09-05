Teacher day: नवाचार की राह पर शिक्षक, रोचक गतिविधियों से संवार रहे भविष्य

छिंदवाड़ा. बदलते जमाने के साथ शिक्षा के तौर-तरीकों में भी तेजी से बदलाव आया है। अब शिक्षक केवल किताबों में लिखे पाठ को पढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बच्चों को विषय से जोडऩे और उनकी रुचि बढ़ाने के लिए नए-नए प्रयोग कर रहे हैं। कक्षाओं में नवाचारी गतिविधियों, प्रोजेक्ट, मॉडल, खेल, कहानी, संवाद और स्थानीय संसाधनों के माध्यम से पढ़ाई को आसान और रोचक बनाया जा रहा है। शिक्षकों का मानना है कि हर बच्चे की सीखने की क्षमता और रुचि अलग होती है। ऐसे में केवल व्याख्यान के माध्यम से पढ़ाने के बजाय गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को ज्यादा प्रभावी ढंग से समझने में मदद करती है। इसी सोच के साथ कई शिक्षक कक्षा में बच्चों को समूहों में बांटकर गतिविधियां कराते हैं, विषय आधारित मॉडल तैयार करवाते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण देकर कठिन अवधारणाओं को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। छोटे बच्चों के लिए खेल और गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाई विशेष रूप से प्रभावी साबित हो रही है। गणित के सवालों को खेलों के जरिए हल करवाना, भाषा सीखने के लिए कहानी और संवाद का सहारा लेना तथा विज्ञान के विषयों को प्रयोगों के माध्यम से समझाना बच्चों में जिज्ञासा पैदा कर रहा है। इससे बच्चे कक्षा में केवल श्रोता नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बन रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि नवाचारी गतिविधियों का एक बड़ा लाभ यह भी है कि बच्चों को अपनी छिपी प्रतिभा सामने लाने का अवसर मिल रहा है। शिक्षक दिवस पर ‘पत्रिका’ जिले के शासकीय स्कूल में पदस्थ ऐसे ही कुछ शिक्षकों से आपको रूबरू करा रही है।