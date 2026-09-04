Weather: रिमझिम बारिश से भीगता रहा शहर, झमाझम बारिश का इंतजार



छिंदवाड़ा. जिले में बीते कुछ दिनों से रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। हालांकि भादो माह में लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार है। गुरुवार को सुबह से लेकर देर रात तक रूक-रूककर विभिन्न क्षेत्रों में रिमझिम बारिश होती रही। शाम को बारिश की वजह से बाजारों में असर देखने को मिला। चौक-चौराहों में यातायात व्यवस्था लडखड़़ाती हुई दिखाई दी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 120 घंटों के दौरान (4 से 8 सितम्बर) घने बादल रहने एवं 4 सितंबर को गरज-चमक, तेज हवा के साथ बहुत भारी बारिश एवं 5, 7 सितंबर को भारी बारिश एवं 6, 8 सितंबर को गरज-चमक, तूफान, बिजली और तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24-25 डिग्री सेंटीग्रेट एवं न्यूनतम तापमान 20-21 डिग्री सेंटीग्रेट के मध्य रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आद्र्रता 91-99 प्रतिशत एवं न्यूनतम सापेक्षिक आद्र्रता 91-99 प्रतिशत रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा पश्चिम दिशा में बहने एवं 13-21 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। मौसम को देखते हुए किसानों को एडवाइजरी जारी की गई है। भारी वर्षा होने की संभावना को देखते हुए खेतों में कीटनाशक व फफूंद नाशक दवाओं एवं नत्रजन युक्त उर्वरकों का उपयोग मौसम खुलते तक न करने की सलाह दी गई है। वहीं जिन स्थानों पर अंकुरण कम हुआ है या फसल नस्ट हो गई है उन स्थानों पर फसल की आकस्मिक कार्ययोजनान्तर्गत कम समय में पकने वाली फसल बरबटी, ग्वारफली, सेमी, तिल, रामतिल आदि फसलों की बोवनी करने की सलाह दी गई है। वर्षा आधारित एक फसली खेती में अरहर व अरण्डी की फसल ली जा सकती है। बारिश और तूफान के दौरान बुआई, रोपाई, छिडक़ाव और फर्टिलाइजर डालने का काम न करें।