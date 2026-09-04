छिंदवाड़ा से भोपाल तक संपत्ति का अंबार, 12 बैक खातों व लॉकर से खुलेंगे राज

छिंदवाड़ा. लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) बालाघाट के प्रभारी कार्यपालन यंत्री कमल किशोर पिता तेजीलालसिंगारे ने अपनी संपत्ति को छिपाने किस कदर ताना-बाना बुना था, इसका अंदाजा उनके ठिकानों से मिले बैंक खातों से लगाया जा सकता है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर द्वारा गुरुवार को की गई छापेमारी में आरोपी अधिकारी और उनके परिजनों के नाम से संचालित 12 अलग-अलग बैंक खाते सामने आए हैं। इन खातों में जमा राशि और इनसे जुड़े बैंक लॉकरों को खंगाला जा रहा है, जिससे काली कमाई का एक बड़ाराजफाश होने की उम्मीद है। ईओडब्ल्यू जबलपुर की तीन अलग-अलग टीमों ने गुरुवार सुबह छह बजे एक साथ आरोपी कमल किशोर सिंगारे के छिंदवाड़ा, भोपाल और बालाघाट स्थित आवासीय व अन्य परिसरों पर छापा मारा। शिकायत सत्यापन के बाद दर्ज अपराध के तहत शुरू हुई इस जांच में अब तक 11 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा हो चुका है।