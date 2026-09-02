डिजिटल हुआ इलाज, छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में पेपरलेस इलाज की हुई शुरुआत, मरीजों को बड़ी राहत

मरीज का समग्र पहचान पत्र ही उनकी पहचान बनेगा और एक क्लिक पर उनका संपूर्ण इलाज रिकॉर्ड डॉक्टरों के सामने होगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत मरीज के पंजीयन से लेकर डॉक्टर की सलाह, पैथोलॉजी जांच और दवा वितरण तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ा गया है। डॉक्टर द्वारा लिखी गई जांचें और दवाइयां सीधे सिस्टम के जरिए संबंधित पैथोलॉजी लैब और दवा काउंटर तक पहुंच जाएंगी। इसका फायदा यह होगा कि मरीजों को जांच रिपोर्ट या दवा लेने के लिए बार-बार कागजी पर्चे लेकर अलग-अलग काउंटरों की लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा।